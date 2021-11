L’estètica dental i els diferents tractaments que existeixen

L’estètica dental és, avui dia, una part fonamental de la vida de moltes de persones. El fet de voler ser cada cop més perfectes i eliminar del nostre cop allò que no ens agrada, fa que les operacions estètiques estiguin a l’ordre del dia. I a l’odontologia aquesta estètica també hi té cabuda. De fet, cada cop són més els tractaments d’estètica dental que hi ha a les clíniques dentals. L’objectiu: aconseguir un somriure perfecte.

Implants dentals. La falta de peces dentals es pot solucionar mitjançant el tractament d’implants dentals; és la millor opció tant en l’àmbit estètic com el funcional per substituir una peça dental.

Corones . En conjunció amb els implants dentals, les corones són un tractament ideal per a substituir peces dentals o tractar dents estellades, trencats, deformades o amb grans càries.

Caretes dentals . Les caretes dentals són un tractament ràpid amb resultats sorprenents. Es tracta d’unes fines làmines de compòsit o porcellana que es col·loquen a la part visible de la dent per a millorar tant la seva posició com el color, forma o moda. És un dels tractaments d’estètica dental per excel·lència avui dia.

Blanquejament dental . Tot somriure lluminós, blanc i lluent de revista, té al darrere un blanquejament. Aquest tractament és ideal per aconseguir una tonalitat del somriure perfecte. No obstant això, cal recordar que aquest tractament s’ha de fer a clínica o sota supervisió d’un professional i no de manera lliure a casa, ja que pot provocar sensibilitat o altres alteracions.

Ortodòncia invisible . L’ortodòncia mitjançant brackets ha sigut sempre un tractament per alinear les dents poc estètic. Va arribar un moment en què l’estètica era tan important que es va estudiar la manera d’aconseguir els mateixos resultats però amb un tractament més estètic. Així, va aparèixer l’ortodòncia mitjançant fèrules invisibles (Invisalign).