Ahir va ser el primer dia del meu bloc a Vilaweb i vaig córrer a activar Google Analytics per veure quantes persones em llegien. Agradarà el que escric? Algú em llegirà si no parlo de política?

És un dels motius pels quals vaig crear aquest bloc, perquè no m’agrada parlar de política. No és el primer cop que escric un bloc. Ni el segon. Ni el tercer. De fet tinc un web creat des de fa temps que m’hauria d’ajudar a superar la meva ansietat, TCA i depressió (pim, pam, pum). Dic que m’hauria perquè no hi escric gaire sovint, però ‘estamos trabajando en ello’. Però quan fa uns dies em van trucar per a subscriure’m a Vilaweb i ajudar a la seva continuació, em va agradar poder participar a què un mitjà com Vilaweb continués i, ja de pas, escriure al seu bloc, el qual arriba a moltes persones sense que els autors invertim en publicitat.

Però, a una pàgina clarament associada a la política catalana, per què no escriure sobre coses que no siguin política? A veure, no em malinterpreteu. Sé que a Vilaweb hi ha altres apartats com cultura, societat, economia, ciència,… però amb el que més es relaciona és amb la política. Per què? Perquè hi va haver una època en què semblava que no es podia parlar clarament de política catalana, d’esquerres, als mitjans de comunicació. I no estic parlant de l’època de Franco, que a l’època del Pujol ser d’esquerres era ser raro. O això sempre he pensat. I a partir d’internet, apareix la llibertat d’expressió online. De la llibertat de crear un bloc amb WordPress i començar a parlar d’allò que vulguis. En el cas de Vilaweb, de política catalana.

Així que… per què he creat un bloc a Vilaweb si no vull parlar sobre política catalana? Ah, bona pregunta. Perquè sóc rara. De les que han estat d’esquerra tota la vida, sense caure en el parany Rahola. I de les que ens resistim a deixar els accents diacrítics de banda (tema al qual hi tornaré en algun moment).

La qüestió és que he obert un bloc a Vilaweb i encara no tinc molt clar de què parlar. Potser simplement hi escriuré palles mentals com aquesta, ja que per parlar d’altres coses sembla que hagis d’exposar-te una mica i no sé fins a quin punt estic preparada.

En fi, algú em llegirà si no parlo de política? Ja es veurà. Per ara em fa força feliç escriure.