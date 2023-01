Museu Casteller, Nadal, comerç, fitxatges…

Tertúlia emesa a Ràdio ciutat de Valls el dia 16-1-2023

Temes a tractar:

Plec clàusules Museu Casteller

Nadal i comerç

Fitxatges dels partits per les eleccions municipals.

Sobre el Museu Casteller

Alguna objecció sobre el Museu.

Si l’ajuntament de Valls ha pagat 10.000.000 €, la totalitat del cost del Museu de Valls, perquè les altres institucions del país no hi han col·laborant en el pagament del cost del mateix? Mínim una meitat seria molt raonable.

L’ajuntament de Valls ha pagat un cost de 10.000.000 € pel museu casteller, i això són molts diners dels impostos dels ciutadans de Valls.

Després de 50 anys d’haver fet estudis, maquetes, plafons, cartells…per instal·lar-hi el Museu Casteller; a Can Segarra, Partida Ruanes, plaça dels Quarters i finalment a Plaça del Blat, 5, entre la plaça del Blat i la plaça de l’Oli o per situar-nos, on hi havia ca l’esmolet del racó.

Hi ha una partida de 195.000 + IVA per posicionar el museu casteller, hi ha la pandèmia, i sembla aquests diners es gastaran a l’hora d’brir les portes definitivament ANY 2019 DE LA PARTIDA !!!.

Referent a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) i al Museu Casteller de Catalunya (MCC) hi ha un dubte raonable de si s’han escollir bé aquests noms, basicamnet per les colles no són del Principat, per exemple Al·lots de Llevant (Manacor) Castellers d’Andorra (La Massana) Castellers de Mallorca (Cadaqués) Castellers del Riberal (Baó) Pallagos del Conflent (Pallagos del Conflent) I cada temporada apareixen noves colles de dins i fora del Principat.

I com deia el gran Joan Fuster a Qüestió de noms, el nom fa la cosa, potser es podia haver evitat posar el nom Catalunya, referint-se només al Principat i deixar el nom de Museu Casteller o Món Casteller sense cap afegitó al darrera. Les colles de fora del Principat, cada any n’hi ha més, no sé si sentiran còmodes.

Estan a punt d’obrir el museu, i els hi fa falta una escala de bombers per poder obtenir els permisos pertinents, com ho fem? Es compra una casa adjacent i després de tot plegat, sembla els bombers podran tenir-hi accés i finalment els permisos. Això és falta de previsió o anem a remolc de les circumstàncies?

Trobareu uns quants articles apareguts a la premsa on es parla de la marxa de les obres i de l’obertura del Museu Casteller. Comencem a l’any 2014 i fins al 2023.

Informació sobre l’escala de bombers. Un cop les obres estaven finalitzades…

Any 2020: Es modifica la qualificació urbanística de l'immoble situat al número 21 del carrer dels Espardenyers, declarada en estat de ruïna, per passar a formar part de l'àmbit d'equipament públic del Museu Casteller.

L'objectiu és fer possible que en aquesta parcel·la s'hi pugui instal·lar una escala exterior que, a més de facilitar l'accés de bombers i ampliar així les mesures de seguretat ja existents a l'equipament en cas d'incendi, permet comunicar les diferents plantes de l'edifici.

Així, amb la futura escala i l'ampliació de les mesures de seguretat, es podrà utilitzar en la seva totalitat la coberta exterior del Museu Casteller, tant com a part del recorregut museogràfic que realitzarà el visitant com també per a la celebració d'actes i esdeveniments independents a l'activitat del mateix museu. Cal tenir en compte que la coberta de l'edifici ofereix al visitant una vista privilegiada, per exemple del campanar de Sant Joan, i pot convertir-se en un espai per organitzar-hi activitats.

Empresa posicionament Museu Casteller febrer 2019

El Museu Casteller de Catalunya a Valls inicia el pla de posicionament previ a l’obertura

Expertus turisme i oci ha estat l’empresa guanyadora del concurs per a l’elaboració i execució del Pla de posicionament previ a l’obertura de Món Casteller · Museu Casteller de Catalunya a Valls . Des del mes de gener s’estan redactant els documents necessaris per executar a continuació les accions de posicionament turístic i cultural, com són el diagnòstic, les estratègies i el decàleg de comunicació. Per a això l’empresa està realitzant diferents reunions i entrevistes amb grups d’interès del territori.

També s’ha presentat el cronograma d’actuacions, on es diferencien dos grans apartats: per una banda, un pla de màrqueting i posicionament intern, destinat a la població local i al món casteller, on es desenvoluparan diverses activitats de socialització de la marca i l’equipament, tenint en compte de forma especial a la població més jove.

LICITACIÓN PLA DE POSICIONAMENT DE MÓN CASTELLER-MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA, TARRAGONA

Objetivo: elaboració i execució d’un pla de posicionament de Món Casteller-Museu Casteller de Catalunya.

Entidad: Ajuntament de Valls Presupuesto: 195.000,00 € Plazo: 14/12/2018

Més millores per al Museu Casteller de Catalunya

El nou cortinatge és per tal d’enfosquir la sala d’actes 3 (la Força), que tapi la vidriera de part del carrer de Sant Oleguer.

8 gener 2023

Museu Casteller de Catalunya a Valls.

El Museu Casteller de Catalunya continua sumant millores. Per una banda, destaca el subministrament i muntatge de cortina opaca d’11,3 metres d’ample per 5,75 metres d’alt amb acabat amb reforç, traus i cintes per lligar a la part superior per import de 3.164 euros.

El nou cortinatge és per tal d’enfosquir la sala d’actes 3 (la Força), que tapi la vidriera de part del carrer de Sant Oleguer; és per això que es contracta una empresa especialitzada per tal de realitzar els treballs descrits.

D’altra banda, s’actualitza la pintura de l’escala del Museu Casteller i la sala de l’exposició permanent per import de 5.971 euros (IVA inclòs) a càrrec de l’empresa de Gustavo Banderas Moreno.

Finalment, s’ha contractat el servei per a la renovació del domini i les actualitzacions tècniques web del Museu Casteller per un import de 5.227 euros a càrrec d’Alejandro Flores Mosquera.

El Museu Casteller de Catalunya espera obrir la primavera del 2023

La junta de govern de l’Ajuntament de Valls porta a aprovació els plecs de clàusules de la licitació pública

28 desembre 2022

Les obres del Museu Casteller fa temps que estan acabades.

Amb l’inici de la licitació per a la gestió de l’equipament, es preveu que el Museu Casteller, un cop es formalitzi l’adjudicació a la millor oferta i la contractació de la gestió, pugui obrir portes la primavera del 2023.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Valls debatrà demà, dijous dia 29 de desembre, la proposta dels plecs de clàusules administratives i tècniques i procedirà a aprovar la licitació de la concessió del servei públic de gestió de Món Casteller, el Museu Casteller de Catalunya. La licitació, oberta a empreses especialitzades en la gestió d’equipaments museístics i culturals, preveu una concessió per tres anys, més dos anys de possible pròrroga.

El valor estimat del contracte per al conjunt dels cinc anys —incloent-hi les pròrrogues de dos anys— és de 4,8 milions d’euros i, anualment, s’estima una subvenció pública al concessionari de la gestió de 450.000 euros de mitjana anual que finançarien l’Ajuntament de Valls, el Departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Tarragona, les tres institucions impulsores del Museu Casteller de Catalunya. Els plecs de clàusules de la licitació de la gestió s’han elaborat a partir de l’anàlisi de viabilitat econòmica realitzada pel Departament d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili. En aquest sentit, l’estudi de la URV, que compara diferents centres museístics i turístics de Catalunya, estima que el Museu Casteller a Valls pot atreure uns 30.000 visitants cada any.

Les empreses que optin a la licitació per la gestió de l’equipament hauran de presentar al concurs el pla d’activitats del centre, el pla d’estratègies de promoció turística per a la captació de visitants, la proposta de sinergies amb altres equipaments i agents turístics i culturals de l’entorn, així com les accions que integrin i millorin l’oferta turística de Valls i del centre històric i en potenciïn la difusió exterior com a ciutat. També hauran de presentar un pla de promoció, difusió i comunicació del museu, les estratègies de treball amb les colles castelleres i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, com també les accions i activitats adreçades a la població local, residents del centre històric i serveis de comerç i restauració.

Valls confia en obrir el Museu Casteller de Catalunya aquest 2022

Per poder obrir portes aquest 2022, l’Ajuntament vol avançar en la licitació de la gestió de l’equipament

16 juliol 2022

El Museu Casteller de Catalunya continua tancat malgrat que fa temps la construcció va finalitzar.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Valls confia de poder obrir el Museu Casteller de Catalunya abans que finalitzi l’any 2022. De fet, en l’aprovació del pressupost municipal, ja es va establir una partida per poder-ho fer i l’alcaldessa de la ciutat, Dolors Farré, també ho va anunciar en la roda de premsa de presentació de les inversions.

Amb l’arribada de la normalitat postpandèmica, és ara quan des del consistori es poden plantejar que l’equipament cultural i turístic pugui obrir les seves portes després de tres anys amb les obres de construcció acabades.

Durant la pandèmia, entre els anys 2020 i 2021 era impensable la seva obertura a causa de les restriccions i el tancament dels equipaments culturals i la prohibició de desplaçaments.

Per poder obrir portes aquest 2022, l’Ajuntament vol avançar en la licitació de la gestió de l’equipament, que al seu moment ja es va quedar deserta sense que s’hi presentés cap empresa.

El Museu Casteller de Catalunya incorpora una escala exterior per a bombers

S’amplien les mesures de seguretat de l’equipament museístic vallenc

22 juny 2020

Museu Casteller de Catalunya

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Valls ha aprovat de manera inicial la modificació puntual del Pla de Millora Urbana del Centre Històric en l’àmbit del carrer dels Espardenyers, a tocar de l’edifici del Museu Casteller de Catalunya.

En concret, es modifica la qualificació urbanística de l’immoble situat al número 21 del carrer dels Espardenyers, declarada en estat de ruïna, per passar a formar part de l’àmbit d’equipament públic del Museu Casteller.

L’objectiu és fer possible que en aquesta parcel·la s’hi pugui instal·lar una escala exterior que, a més de facilitar l’accés de bombers i ampliar així les mesures de seguretat ja existents a l’equipament en cas d’incendi, permet comunicar les diferents plantes de l’edifici.

Així, amb la futura escala i l’ampliació de les mesures de seguretat, es podrà utilitzar en la seva totalitat la coberta exterior del Museu Casteller, tant com a part del recorregut museogràfic que realitzarà el visitant com també per a la celebració d’actes i esdeveniments independents a l’activitat del mateix museu. Cal tenir en compte que la coberta de l’edifici ofereix al visitant una vista privilegiada, per exemple del campanar de Sant Joan, i pot convertir-se en un espai per organitzar-hi activitats.

El Museu Casteller de Valls s’inaugurarà al juny

16 febrer 2019

El Museu Casteller de Catalunya, emplaçat al costat de la plaça del Blat de Valls i al quilòmetre zero del fet casteller, s’inaugurarà, amb tota probabilitat, el proper mes de juny, segons informacions a les què ha tingut accés aquesta redacció.

El Museu Casteller de Catalunya és un projecte impulsat per la Generalitat, la Diputació de Tarragona, la Coordinadora de Colles Castelleres i l’Ajuntament de Valls. El nou museu, únic al món, serà una experiència museogràfica que atraparà el visitant i li farà viure el sentiment pels quals el fet casteller, des de fa més de dos-cents anys, mou el cor de tanta gent. Món Casteller explicarà què són els castells a través d’un relat expositiu, dividit en tres actes, basat en el lema casteller més universal: “Força, equilibri, valor i seny.”

Recordem que l’Ajuntament de Valls va aprovar, al setembre de l’any passat, adjudicar de manera definitiva el concurs per a les obres i treballs d’instal·lació de la museografia de Món Casteller – Museu Casteller de Catalunya a la unió temporal d’empreses que encapçala la firma Croquis i a què se sumen les companyies BTM Sound i Eurocatalana Obres i Serveis. L’empresa barcelonina Croquis, amb prop de 40 anys d’experiència i una de les firmes amb més reconeixement a Catalunya en la producció, muntatge i instal·lació de projectes museogràfics, és qui liderarà els treballs. L’import d’adjudicació és d’1,66 milions d’euros i preveu el subministrament i instal·lació completa de tota la museografia dissenyada per l’escenògraf i museògraf Ignasi Cristià, a més de les obres d’adequació inherents de l’edifici del Museu Casteller, obra de l’arquitecte Dani Freixes.

El Museu Casteller de Catalunya, tira endavant

19 juny 2018

L’equip de govern de l’Ajuntament de Valls asseguren que l’obertura del Museu Casteller de Catalunya serà aviat. Esperem que aquesta vegada sigui així. Per segona vegada, la Junta de Govern ha obert la licitació pública de la museografia del Museu Casteller després que es declarés deserta una primera vegada pel fet que una empresa va refusar de tirar endavant el projecte. Ara n’ha calgut una revisió, amb un augment de l’import de la licitació. Esperem que la mesa de contractació valori en l’oferta una rebaixa en el pressupost inicial, però garantint la qualitat de tots els aparells, dels elements audiovisuals, de la proposta, de l’adequació tècnica i estètica, i de la instal·lació i muntatge de la museografia. A més, seria important que el calendari de treball fos per un espai de temps breu. Tots aquests detalls són molt importants. Tant de bo aquesta vegada la licitació tiri endavant i una empresa s’encarregui del projecte museogràfic, tan necessari perquè el Museu Casteller de Catalunya pugui obrir portes al més aviat possible.

Comencen les obres de construcció de l’edifici del Museu Casteller de Catalunya

17 abril 2015

Les primeres màquines i camions ja han entrat al solar ubicat a tocar de la plaça del Blat on s’erigirà el futur edifici que albergarà el Museu Casteller de Catalunya.

Els treballs s’iniciaven el dijous 16 d’abril, amb les tasques de fonamentació per bastir l’estructura, unes tasques que s’allargaran durant tres o quatre mesos, abans d’iniciar els treballs de construcció de les parets interiors i exteriors de l’edifici, que es preveu que puguin acabar-se en un any.

Durant les primeres setmanes de treball no s’espera que el pas de camions i maquinària ocasioni afectacions importants a la via pública. De totes maneres, en cas d’una afectació puntual destacable s’advertirà amb antelació als veïns de la zona.

El futur museu, situat al cor del Barri Antic de Valls pretén ser un equipament cultural motor en la dinamització urbanística, social i de promoció comercial i turística per al centre històric de Valls. Les obres de construcció, amb un cost de 2,7 milions d’euros, les duu a terme l’empresa Carbonell Figueras

El Museu Casteller de Catalunya, ara sí

21 abril 2014

Tot és a punt per iniciar les primeres obres que donaran com a resultat el futur Museu Castellers de Catalunya a l’àmbit d’Espardenyers. Durant tres mesos tindrà lloc la

primera fase d’enderroc.

El futur museu, al qual s’arribarà, principalment, des de la plaça del Blat —espai emblemàtic de la història castellera i «km 0 del fet casteller»—, està dissenyat per convertir aquesta zona del Barri Antic en gran àgora i focus d’activitats ciutadanes.

Així, la façana principal de l’equipament presidirà una nova plaça que tindrà continuïtat amb la plaça del Blat i amb la qual es completarà, juntament amb la plaça de l’Oli un seguit d’espais oberts a la vida ciutadana. D’aquesta manera, l’edifici se situarà al cor del Barri Antic i ha de tenir un paper d’equipament cultural motor en la dinamització urbanística i social i la promoció comercial i turística per al centre històric vallenc.

La proposta de l’arquitecte Dani Freixes destaca per concebre un edifici on el visitant pugui descobrir el fet casteller com un patrimoni cultural i immaterial configurat per moments intangibles, màgics, emocionants, èpics i efímers. Així, per exemple, el visitant podrà pujar en un elevador fins als 10 metres d’alçada i fer-ho al ritme que s’enlaira un castell quan puja una enxaneta, sentint en primera persona el vertigen, l’emoció i el risc.

L’equipament comptarà, a més de les sales dedicades al recorregut museogràfic i als espais per exposicions temporals, amb una sala d’actes polivalent, espais per a la botiga, el bar i restaurant del museu i per al centre de documentació i recerca castellera.

Un altre dels punts destacats de l’equipament és la torre de vidre que s’il·luminarà de nit, que identificarà des de lluny l’emplaçament del museu i que, per la seva alçada, passarà a formar part de l’«skyline» de Valls.

Nadal i comerç

El Nadal, la fira de Nadal com cada any ha estat bé, els llums pobres. A destacar l’obertura de la plaça del museu casteller, on hi havia productes de proximitat. Espectacular l’ambient i com lluïa la plaça.

Comerç de Valls. Des de fa anys pateix moltíssim. És un problema generalitzat, han canviat els hàbits de compra, i tohom n’és corresponsable. El peix gros es menja el petit.

El comerç de Valls està tocat i enfonsat, sí, hi ha els contratemps d’estar situats a prop de Reus i Tarragona. Tot i així, podem disputar amb èxit a aquestes dues capitals, el polígon industrial, el qual és la joia de la corona i s’ha de mimar més. Tarragona té a 500 metres un polvorí, petroquímica, empreses contaminants i perilloses…tot i que s’hi peta una d’aquestes empreses a quilometres i quilometres a la rodona afectarà.

Per atraure més comarcans i persones de fora, persones de fora de Valls es queixen de que hi ha pocs aparcaments i amagats. S’ha de fer més aparcaments i si cal dissuasius.

Si ens emmirallem com ho fan a Reus, organitzen diferents èpoques de l’any el Ganxet Pinxo. Durant tot l’any, els dijous Tapa Reus, 6€ per tapa extensa i beguda. A part els caps de setmana festivals, actes i dinamització de ciutat. Els aparcaments municipals, els quals n’hi ha molts i bons accessos, important: 4€ TOT el dia. A la plaça Prim 3,95 € i amb APP al mòbil 2,95€ TOT el dia.

A Valls, com funcionen els aparcaments públics, tots sabem n’hi ha pocs, dificils accesos i cars. Aquí és on s’ha fer pel comerç local. Els preus de zones blaves són: 1h = 1€, 2h = 2,60€, 3h = 3,5€ i 4h és el màxim = 4€. Com funcionen els aparcaments públics de Valls. Tots sabem les mides i la capacitat. El Pati i S. Francesc ho gestiona Empark. Hi ha dues versions una tot el dia costa 12€ i una altra amb una APP tot el dia 5€. El pàrquing de S. Francesc TOT el dia 8 €. Com podem competir amb Reus?

Eleccions municipals: Fitxatges dels partits per a les eleccions municipals. Res, fer bullir l’olla. És donar peixet a la seva parròquia. Com si comencés la pretemporada de futbol. Tornarem a fitxar el Messi i Piqué, tornarà Guardiona d’entrenador? Segons què costarà molt poder-ho arranjar. Ja ho vam dir a l’anterior tertúlia, Valls està molt i molt bruta, sobretot de cagarades de gossos per tot arreu. Aquí hi han d’actuar de forma urgent.

També Els torrents, un tresor, el qual està pitjor com el pitjor del pitjor racó del nucli antic. Porqueria i més porqueria. Ara fa mesos no hi he estat, però l’ultima vegada a part de ser dicifil caminar pels troncs, roques i demés runa, vaig girar cua quan a poca distància hi havia una cabra morta, amb una pestilència insuportable. Un espai com aquest, on ben assentat podria ser un espai de passejada per a la ciutat. Un pulmó verd, cuidat i admirat per els ciutadans.

El problema és la falta de lideratge, en general. Posaré uns exemples. Aquesta setmana l’alcalde de Montblanc surt per TV i fa unes declaracions imposant el seu criteri. Resulta volen instal·lar, ben a prop d’on hi haurà les naus logístiques de Bon Preu – Esclat, per cert, abans de posar-hi una pedra ja han pagat una quantitat important de diners, les quals han sanejat les arques municipals. A les declaracions diu l’ajuntament de Montblanc no autoritzarà a posar un camp de plaques solars al poligon de Monblanc, la causa, no donen llocs de treball com si fa l’Esclat, el qual s’ha comrpmés a contractasr 900 treballadors. Això és lideratge i marcar territori!.

I la falta de lideratge és aquesta altra, i aquesta hi he intervingut directament:

És sobre brutícia a Valls, de la qual anem sobrats per tot arreu. Si no es prenen mesures dràstiques de posar multes als resposables dels gossos, això no pot acabar-se de cap amnera. Primer un avís i despres una multa, a veure si així s’avaba una mica amb la bruticia i la poca cibvilització dels amos dels animals.

Un exemple a Cases Verdes tenim el pipi can més gran de la ciutat, bàsicament per desidia dels responsables municipals. Des de l’any 2007, només han passat 15 anys, hi havia un conveni signat entre l’ajuntament i el departament d’ensenyament de la Generalitat, un espai el qual es va agafar traient part de l’antiga zona verda i ajardinada. Unes tanques, les quals fan de muralla entra l’antiga zona verda i l’actial pipi can. Després d’un any de fer-lo servir per els barracons de la Candela, havia de convertir-se en zona verda per a la ciutat. Avui després de 15 anys està ple d’herbes, dues porteries plantades d’alguna escola sobrava i els gossos desfermats campen i defequen dia si i dia també. I quan no hi ha els gossos, al costat tenim una colònia de gats, a part de passejar-se i fent les necessitats en aquest pipi can, entren als jardins de les cases i deixen el seu regalet, emtruten i inclús a una veïna hi va trobar una cria de gats al seu jardí. Bé, el conveni signat entre ajuntament i departament d’ensenyament deia, l’any 2007:

Un cop retornada l’ajuntament destinarà la totalitat de la finca……..utilitzada per l’activitat educativa a zona verda d’ús públic, deixant totes les zones delimitants de la mateixa en perfecte estat i que no soposin cap perill per la utilització de dita zona verda.

Aquesta notícia va aparèixer el dia 10-gener-23 a Ràdio Ciut de Valls.

L’Ajuntament de Valls inicia aquest mes de gener les obres de millora de la pavimentació de vuit carrers de la ciutat per un import global de 315.000 euros. En total, s’asfaltaran 2.180 metres de longitud de carrers que necessiten millores en l’estat del ferm, el que representa una superfície global de 16.000 metres quadrats. Aquest dimarts s’inicia la primera fase d’aquest pla de millora, en concret, al polígon industrial amb l’asfaltatge del carrer Curtidors, en el tram comprès entre la carretera del Pla i carrer Licoristes, mentre que dimecres s’asfaltarà el carrer Artesans, en un tram del sector nord.

Aquestes obres de pavimentació dels dos carrers del polígon està previst que finalitzin, en els dos casos, el divendres d’aquesta setmana dia 13. A partir de la setmana vinent, s’efectuarà l’asfaltatge de diversos carrers al nucli urbà, començant per una actuació de millora del carrer Vallvera (dilluns 16 de gener), en aquest cas concentrada en dues cruïlles, la del Centre d’Assistència Primària i la de la zona del carrer Carles Magrinyà. També està previst que el mateix dilluns s’actuï en un petit tram del carrer Oller i Rabassa, mentre que dimarts dia 17 i fins dijous dia 19 es pavimentarà un tram de 350 metres del carrer Ametllers, via principal del barri de Sant Josep Obrer, en el tram d’aquesta via entre la carretera de Montblanc i el carrer Sor Filomena Ferrer.

Entre el dimecres 18 i divendres 20 de gener està prevista la pavimentació del carrer Mossèn Martí i, finalment, el dijous 19 i fins al mateix divendres 20 s’asfaltarà el carrer del Vilar. En les següents setmanes està prevista la pavimentació dels vials de circulació del passeig de l’Estació que, en aquest cas, es realitzarà un cop finalitzin les obres d’ampliació de voreres i modernització de la xarxa de subministrament d’aigua que l’Ajuntament està efectuant.

Referent aquesta nota de premsa. És totalment publicitat electoral per a les properes municipals. Clarament.

I també un comentari. Ja està bé de posar algun pedaç de quitrà si hi ha el ferm en mal estat. Ara, fer-ho a pocs mesos de les eleccions municipals, fa olor d’alguna cosa. I, posats a demanar les voreres quilomètriques del polígon industrial, en la majoria d’espai no n’hi ha, i per dignificar una mica aquell entorn motiu de creació de riquesa, estaria bé fer un pla estratègic comunitari per arranjar o refer voreres al poligon industrial, s’emplearia a moltes persones i es dinificaria aquest entorn.