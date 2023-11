Firagost – Fira exposició del camp català. Exposició de bonsais

L’any 1991 es van produir diversos esdeveniments històrics que recordarem.

A casa nostra: l’11 de febrer neix el Club Super 3.

Les Decennals foren declarades Festa tradicional d’interès nacional el 5 de juny de 1991 per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

17 de juny. La Vall d’Aran, després de 157 anys, recupera el seu govern autònom: el Conselh Generau.

17 de setembre: a Badalona s’inaugura el Pavelló Olímpic.

Es crea la Universitat de Girona després de segregar-se de la UAB.

A la resta del món:

7 de març: el Congrés de Diputats aprova la creació de l’Instituto Cervantes.

12 de juny: la ciutat russa de Leningrad recupera el seu antic nom de Sant Petersburg.

Boris Ieltsin és elegit president de Rússia.

27 d’agost: Moldàvia es declara independent de la Unió Soviètica.

30 d’octubre: Conflicte àrabo-israelià. La Conferència de Pau de Madrid comença amb un esforç per revifar les negociacions de pau entre Israel i Palestina.

Eslovènia es declara independent de Iugoslàvia i té lloc la Guerra dels deu dies.

L’any 1991, com tots els anys acabats en 1, se celebra la Festa de la Candela. Dos-cents anys. Així, el dia 28 de gener de 1791, pocs dies abans de la diada de la Mare de Déu, a casa del notari vallenc Ignasi Casas es va reunir una representació de la comunitat de preveres presidida pel Dr Jaume Cessat, el Dr Pau Baldrich i els regidors de l’Ajuntament de Valls. Se signà el document que estipulava que cada deu anys es faria una solemne processó votiva en honor de la Mare de Déu de la Candela.

Cartell de la Firagost 91

L’any 1991 van passar altres fets importants, i al món del bonsai també. Concretament, a les nostres comarques es feia una de les primeres exposicions de bonsai dins el marc de la Firagost de Valls. Feia dos anys, l’any 1989, havia començat a caminar l’Associació Tarragona Bonsai. Una de les ànimes de l’associació en els primers temps fou Lluís Amenós Casany, qui, buscant nous espais per poder donar a conèixer el món del bonsai, es va posar en contacte amb els responsables de la Firagost de Valls. I del 1991 ençà. La Firagost és una fira de referència de la pagesia i un aparador divulgador dels productes de l’agricultura: fruits del camp, plantes, herboristeria, maquinària, vinicultura, horticultura, jardineria, ceràmica, terrissa, i tot el món agroalimentari.

Presentació de la primera exposició de bonsais a la Firagost, any 1991.

Els anys 80 i 90 del segle passat hi havia una informació molt limitada del món del bonsai, i no hi havia la comunicació ni els mitjans per obtenir-la. No hi havia internet, ni mòbils. A tot això cal afegir-hi que aquesta tradició mil·lenària provinent de la Xina i el Japó en aquella època era molt reduïda, tancada i en secret. Aquí valorarem encara més aquells pioners en obrir pas a l’art de cultivar el bonsai. Ha estat amb la globalització, i sobretot amb internet, que les fronteres no han estat una muralla prou important. Actualment, la informació s’intercanvia des de qualsevol punt d’arreu del planeta. Així, aquella espècie de tradició, que era tabú i es practicava una mica d’amagatotis del veí -el món del bonsai- s’obre de bat a bat i sense limitacions, a diferència de dècades passades.

Els anys 2020 i 2021 no se celebrà la Firagost a causa de la pandèmia del Covid-19. L’exposició de bonsais dins el marc de la Firagost, una de les trobades més antigues sobre l’exposició del món del bonsai de les nostres comarques, va començar a Valls, a la Firagost l’any 1991, i ha tingut prou bona salut per continuar fent gran la Firagost i el món del bonsai.

Retall de premsa sobre l’exposició de bonsais a la Firagost any 1992.

Cartell l’exposició bonsais Firagost 1992.

Firagost 1994. Foto Pep Ulldemolins

Firagost 1994 – Fotos Francesc Parés.

Plats commemoratius de la Firagost.

Portada exposició Bonsais 1995

Presentació exposició Bonsais 1995

Plat commemoratiu Firagost 1996 Firagost 1997 – Pati de Sant Roc – Exposició de bonsais Pati de Sant Roc – Inauguració de bonsais amb les autoritats Francesc Xavier Marimon, conseller d’agricultura de la Generalitat, i l’alcalde de Valls, Jordi Castells.

Firagost 1999, cartell i ressenya de l’ATB.

Firagost 2000 – Butlletí i presentació exposició de bonsais.

Juliol 2004 – El Punt

L’any 2004, fruit de les exposicions de bonsais en el marc de la Firagost,s’iniciaren tallers de bonsais a Valls. Els primers anys es realitzaren a l’entitat Sal Grossa. Van tenir continuïtat al llarg d’uns anys a diferents espais de la ciutat de Valls.

Firagost 2005

Firagost 2005

Firagost 2005

Firagost 2007 Firagost 2008 Firagost 2008 Plat commemoratiu Firagost 2010

Firagost 2014

Firagost 2014

Firagost 2015

Firagost 2015

Firagost 2015

Firagost 2015

Firagost 2022

Firagost 2023. 1 i 2 d’agost

Cartell de l’exposició de bonsais al quadernet Firagost 2023.

Ressenya explicativa de l’exposició de bonsais al quadernet Firagost 2023.

Aquest article és un homenatge a totes les persones que van iniciar-se al món del bonsai en anys molt difícils i que, tot i això, van picar pedra i van posar l’art del bonsai en un lloc privilegiat. En aquest concret, buscant espais nous on poder exposar i donar a conèixer el bonsai. Un dels llocs més ben escollits i ben plantats ha estat la Firagost, una fira de referència del món del camp agrícola. Desitgem que aquesta col·laboració i simbiosi continuï al llarg dels anys.

Fem un agraïment especial a les persones que han fet possible aquest recull informatiu:

Pilar Peralto

Josep M. Casabona

Pere Amenós

Rubèn Vizcaya

Rafel Castells

Gemma Montserrat