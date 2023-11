Crònica de l’Exposició i Jornades de Bonsai Shoshuu 2023

Des de fa mesos, la junta de l’Associació de Tarragona Bonsai, han ideat, planificat, i finalment realitzat SHOSHUU Exposició i jornades de Bonsai 2023, celebrades del dia 20 al 22 d’octubre de 2023 al Refugi 3, Moll de Costa, al Port de Tarragona.

Són dies frenètics, neguit: ha d’estar tot en solfa i hi ha molta feina per endavant. La sort de l’ATB és tenir actius dinàmics i inesgotables, els quals lideren tota la logística i infraestructura de muntar una exposició del Bonsai amb un nivell elevat. Davant de tot aquest equip hi ha sempre eni el: muntant l’estand de presentació de les jornades, les taules al seu lloc, el cobretaula, la logística i espai dels bonsais, els tallers d’Ikebana, bonsai…

Des del dilluns 16 d’octubre es comença a muntar l’exposició amb algun voluntari associat. Les escales, trepant, brides, cargols, la caixa d’eines i muntatge és cosa de Juan Fernández, els resultats són evidents des de fa anys.

Després de dies de treball, en Pere Amenós, detallista de mena, comença a repartir els bonsais dels associats, cada mitja hora ja han canviat uns quants cops d’ubicació, fins trobar l’encaix de tots els arbres en cada lloc, distribució, espai i ordenació final; impecable, etiqueta, orientació, tauleta, planta d’acompanyament. Tot en ordre!!

Després de la neteja a fons de la nau del refugi 3 del Moll de Costa del Port de Tarragona, ja és pot iniciar la inauguració de l’exposició i jornades de Bonsai.

El dijous dia 19 d’octubre, s’inaugura la mostra, ho fan la Directora del Centre d’Estudis Marítims i Activitats del Port de Tarragona, la senyora Neus Pàmies. Per part de l’ATB la presidenta de senyora Consolación García i el tresorer de la Junta senyor Pere Amenós, van incidir en l’aspecte de poder gaudir d’uns dies de l’exposició i jornades, amb un nivell alt, bàsicament per l’esforç i bona feina feta al llarg dels anys dels associats i els resultats són evidents en els arbres. Aquí es veu l’esforç de tenir uns arbres sans, ben dissenyats i més ben cuidats. Es fa lliurement d’un petit obsequi als expositors, primera visita a l’exposició i pica pica ofert per l’associació.

Cal remarcar les activitats dutes a terme, el mercadet dels socis, divendres 20 d’octubre i diumenge 22. El mercadet dels professionals es va fer durant tot el dissabte dia 21 d’octubre amb bona participació d’interessats en comprar algun arbre, torreta, tauleta, complements, terres…

El taller d’Ikebana dirigit per la sòcia de l’Associació Fina Espallargas, el divendres dia 20 d’octubre a les 5 tarda. Com sempre un èxit total, essencialment per la gran solvència de la Fina Espallargas, la qual porta l’art floral Ikebana a les venes i ho transmet a les persones volen iniciar- se o perfeccionar-se en l’art de l’Ikebana. Els treballs realitzats s’han exposat a les jornades del Bonsai.