Davant  l’amenaça de dissolució, replegament

Estem entrant en el que probablement -si no hi ha canvis radicals- sigui el procés de l’ occitanització definitiva. En la seva modalitat originada bàsicament pel canvi demogràfic. Els pares es mostren cada cop més incapaços de fer que els fills parlin en catal, els estrangers que s’ instal·len -massivament- aquí ignoren majoritàriament la llengua, els autòctons continuem amb una a diglòssia ancestral, i a més cada cop som més residuals, els polítics són, en el millor dels casos, indiferents al futur de la llengua, així com els empresaris, entre els quals, a més, n’ hi ha de força hostils…

Com a mínim siguem-ne conscients, i sapiguem que una mesura imprescindible en aquests greus moments és blindar-nos, és a dir, fer un replegament tàctic i relacionar-nos preferentment entre nosaltres, o això o la dissolució pura i dura -és així de cru-, mentre d’altra banda rumiem quina és la millor estratègia a llarg termini; certament no ho és ni la submissió, ni el silenci, ni fer cas a falsos amics, ni fer veure que “som normals”, perquè som a anys llum de ser-ne.

Joaquim Torrent