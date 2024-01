Pepe Palacio és distingit amb la medalla d’or en belles arts

Pepe Palacio, també conegut com el pallasso Chiquilín, ha estat distingit amb la medalla d’or en belles arts que concedeix el ministeri de Cultura. Nascut a Villaviciosa (Astúries) l’any 1941, la seva dilatada carrera ha estat sempre lligada al circ. Va actuar al Circo Price, el mític circ estable de Madrid, i també com a presentador del circ itinerant del mateix nom de l’empresari català Juan Carcellé. Actualment coordina la revista semestral ‘Chapitó’ i presideix la Asociación de Profesionales y Amigos del Circo (UPAAC), que aquest any celebra el seu vintè aniversari. La medalla, que també han rebut els últims anys el malabarista Eduardo Cardenal i l’empresari circense Genís Matabosch, és un reconeixement a la trajectòria de persones que han destacat en el foment, difusió o creació en belles arts. A la imatge d’obertura, Pepe Palacio com a pallasso Chiquilín durant una actuació.

Mor el pallasso Luis Moreno. Aquesta setmana ha mort el pallasso carablanca Luis Moreno, membre del conegut trio de pallassos Hermanos Moreno. Va actuar en importants circs d’Europa, entre ells el circ austríac Louis Knie. També va fer de Monsieur Loyal (presentador) al Gran Circo Mundial. Una de les seves entrades més conegudes era el ‘Dona’m la mel’, un clàssic entre els pallassos tradicionals. Era molt conegut i la seva mort ha estat molt comentada a les xarxes. En el següent vídeo de TV3 es pot veure a Juan Carlos Moreno (primer august) i Luis Moreno (carablanca) al costat de Rony Genovesi (segon august).