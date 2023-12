Passabarret estrena a les televisions de La Xarxa una sèrie sobre l’ofici de pallasso

La companyia Passabarret estrena sèrie de televisió. Ja es pot veure a les televisions de La Xarxa la sèrie Rocket Talent Fest, una creació de la companyia Passabarret sobre l’ofici del pallasso dirigida per Sergi Martín i protagonitzada per Dèlia Batet i David Sancho. A la sèrie, que consta de 12 capítols de 25 minuts de durada, hi han participat més de 200 figurants i referents com Tortell Poltrona, Pepa Plana, Marcel Gros, Cristina Solé, Marceline Khan, Albert Vinyes, Claret Papiol o Jango Edwuards, que va intervenir a la sèrie poc abans de morir. He pogut veure només els tres primers capítols, que em semblen molt entretinguts i tot una novetat del panorama circense i televisiu. Els 8 capítols estrenats fins ara es poden veure AQUI.

València estrena cinc circs amb carpa. La ciutat de València presenta aquestes festes de Nadal una àmplia oferta de circs amb carpa. Aquest cap de setmana ja han estrenat les companyies Circ Raluy Legacy a La Marina, Circo Wonderland a Bioparc i Circo Alaska a l’esplanada davant del cementiri. Per al cap de setmana del 14 de desembre, Circo Wow estrena el seu espectacle a la plaça de toros i recupera, després d’11 anys, aquest cèntric espai per al circ. Circ de Nadal encara no té data d’estrena i espera poder presentar un espectacle amb animals. El periodista Moisés Domínguez, del diari Levante, n’ha escrit un article molt complet (llegir AQUI).