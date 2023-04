Torna el circ més espectacular per a les nits d’estiu de Besalú i Roses. Els funàmbuls a gran alçada Marín Family de Colòmbia, les cintes aèries de la brasilera Giselle Souza i els trapezis volants del quintet The Flying Henriquez seran tres de les nou atraccions que prepara aquest any la tercera edició de “Nits de Circ”, que aquest matí ha presentat Genís Matabosch, president de Circus Arts Foundation.

En total hi participaran 24 artistes internacionals, alguns dels quals formen part dels programes d’importants circs europeus com Arlette Gruss, Bouglione, Knie o Krone. S’oferiran 12 representacions entre els dies 9 i el 23 d’agost en dos espais singulars: els Jardins del Molí de Besalú, al peu del museu Circusland, i dins la Ciutadella de Roses -veure imatge d’obertura.

El programa inclou al pallasso xilè Matute, que es va donar a conèixer a Europa al Festival Elefant d’Or, a la parella peruana de mà a mà Duo Vitalys, i a l’acròbata aèria d’Uzbekistán Alexandra Sazonova. També hi haurà números amb llançament de ganivets (Blade 2 Blade), perxa xinesa (Duo Acero) i malabars amb pilotes de rebot (Sergio Paolo). S’hi esperen unes 15.000 persones i les entrades ja es poden comprar a uns preus que oscil·len entre els 14 i els 44 euros.

La crònica de la segona edició es pot llegir AQUI