Mor als 79 anys Alexis Gruss, geni i figura del circ eqüestre

Alexis Gruss, una llegenda del circ mundial i de l’art eqüestre, ha mort a París als 79 anys a causa d’un infart. Malgrat la seva edat, estava en actiu i actuava aquests dies a la carpa familiar “Els Folies Gruss”, instal·lada a París per celebrar els 50 anys de la companyia Alexis Gruss. El passat mes de gener el vaig poder veure a la pista del Festival Internacional de Circ de Montecarlo amb als seus clàssics números i carrusels amb cavalls. Nascut a la localitat francesa de Bart, Gruss hauria fet 80 anys el pròxim 23 d’abril. Tenia quatre fills, tots ells dedicats al circ eqüestre, i era tot un referent. Als anys setanta va ser l’artífex d’un profund canvi en l’art circense i va crear un circ a l’antiga on predominaven els números eqüestres, oblidat en aquell moment per moltes companyies. L’any 2022 va publicar les seves memòries Le dictionaire de ma vide. Descansi en pau aquesta gran figura del circ, que deixa viu un gran llegat a través del seu circ Alexis Gruss.

A la imatge, Alexis Gruss durant una actuació l’any 2019. Foto: Viquipèdia.