La Drinking Always Marching Band va estrenar divendres al bar Golem’S de Barcelona ―antic Teatre Almeria― el nou espectacle ‘Satisfactionshow’. Dirigit per Jordi Purtí, l’espectacle representa un canvi important en la línia del grup, que també deixa la seva indumentària de color groc. La gran novetat és la incorporació dels gags còmics, alguns d’ells especialment divertits, com el número del torero, el rus mort de fred al mig de Sibèria o la sorprenent fanfàrria tocant dues peces de Bach. En aquest espectacle formen la banda Sergi Basart (trompeta), Dario Garcia (trombó), Oriol Escolano (trompeta), Esther Muñoz (tuba) i Francesc Vidal (saxo). Més enllà dels gags, la Drinking Always Marching Band segueix encomanant alegria i molta, moltíssima energia positiva.

Es presenta ‘Cap Butaca Buida‘. Es tracta d’una iniciativa pionera per omplir totes les butaques de teatres d’arreu de Catalunya el proper 16 de març. Neix amb el propòsit d’arrelar una Diada Nacional del Teatre a l’alçada d’altres jornades culturals massives com Sant Jordi. Impulsen el nou projecte l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya(ADETCA), Time Out i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla d’Impuls del Teatre.