El Circ Cric torna a sortir per Nadal i actuarà durant cinc dies a Llinars del Vallès

El Circ Cric s’afegeix a l’oferta per Nadal i aquesta setmana ha anunciat que durant cinc dies actuarà, amb el nom de Petit Circ Cric, al Castell Nou de Llinars del Vallès. Els dies 27, 28, 29 i 30 a la tarda (18.00) i el dia 31 al matí (11.00) presentarà ‘Allegro Vivace’, espectacle inspirat amb els pallassos clàssics i protagonitzat per tres germans: Tortell Poltrona, Senyoreta Titat i Bobas. Es tracta d’un muntatge molt divertit i ple de situacions rocambolesques que recupera algunes de les entrades més famoses de pallassos de pista com Rudi-Llata, Fratellini o Popov. Estrenat l’any 2019 al Festival Temporada Alta, també és un cant a la vida i una invitació a riure. Durant l’estada de la popular companyia també hi haurà tres funcions d”Històries de la Petita Lu‘, un espectacle per al més petits protagonitzat per Luara Mateu.