El pallasso Tortell Poltrona i el marionetista Jordi Bertran obriran el 14è Festival del Circ Cric

El pallasso Tortell Poltrona i el marionetista Jordi Bertran obriran amb l’espectacle Fils i Nassos la 14a edició del Festival del Circ Cric al Montseny, que enguany arrenca amb aquesta interessant proposta el 16 de març (18.00 hores). Amb aquesta inauguració, el Circ Cric s’uneix al projecte CAP BUTACA BUIDA, que pretén omplir totes les sales de Catalunya. L’espectacle inaugural es podrà veure quatre dies més i en la funció del 25 de maig inclourà també la participació de Grupo Saltimbanqui, de Mèxic.

Durant el festival, que s’ha presentat aquesta setmana a la premsa, s’organitzaran dues fires d’espectacles i activitats, una més que l’any passat. Es faran els diumenges 24 de març i 19 de maig. Durant tot el dia hi haurà jocs, animació, tallers de circ i maquillatge. Hi actuaran, entre d’altres, La Finestra Nou Circ, Cia. Trocos Lucos, Cia. La Córcoles, Cia Traüt, La Petita Lu i Pep Callau.

Entre les novetats d’aquesta any hi ha Symposium.0, un trobada de quinze pallasses i pallassos organitzada per Lisa Madsen, que va formar part de la companyia The Brunette Circus. El festival, que s’allargarà durant quasi tres mesos, inclou també a El Pony Pisador i el seu espectacle Pony Menut, un viatge a través de les tradicions sonores.

Els diumenges es presentarà Badacirc, un espectacle amb números de circ amb Tortell Poltrona com a protagonista. A més, durant el mes de juny es podran veure alguns espectacles. El dissabte 1 de juny el divertit Què Bèstia!, amb Tortell Poltrona, Montserrat Trias i Boris Ribas. L’espectacle està inspirat en entrades dels grans clàssics del circ.

D’altra banda, el dissabte 8 de juny el Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel presentarà VIU!!!, un espectacle dels alumnes dels primer any de Grau Superior. També presentaran el seu espectacle de final de curs els alumnes de primer curs de la Escuela de Circo Carampa, a Madrid.

L’edició d’enguany es tancarà amb el Collectif Bislacco, un grup de 12 estudiants de segon any de la formació superior de l’escola EsacTo’Lido, que realitzaran equilibris, acrobàcies, teles aèries, malabars, perxa xinesa i roda Cyr.

Imatge d’obertura: Tortell Poltrona i Jordi Bertran a l’espectacle ‘Fils i nassos’. Foto: Alex Carmona.