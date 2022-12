La nova producció compta amb els trapezistes i còmics Els Triplets, la màgia de Rodrigo Tolzen o la hipnòtica Eva Szwarzer a la suspensió capil·lar. També hi ha un número d’antipodisme a càrrec de Sian i l’actuació de duo Valencia, una companyia de primera categoria internacional que presentarà el número de la roda de la mort a una velocitat d’infart. Tot plegat estarà presentat per l’artista andalús Dimitri, que conduirà el públic a través d’un espectacle que inclou un dels segells de la marca Raluy: les aventures de Bigotis i Pietro.

El Ci rc Raluy Legacy torna al Port Vell de Barcelona a partir d’aquest divendres 16 de desembre i fins al 12 de març de l’any que ve. Ho fa després de dos anys d’absència i per presentar ‘In Art we trust’ , la seva producció “més sorprenent i arriscada”, segons destaca la companyia en un comunicat de premsa.

Per Louisa Raluy, codirectora del circ, “In Art we trust” és un sorprenent xou sense precedents que ens transporta a la més pura essència del circ, quan la sorpresa i l’emoció fascinaven al públic. Amb aquesta producció hem volgut retre homenatge a un art amb el qual vivim i confiem des de fa més de cent anys, les sis generacions de la família”.

Per l’altra directora del circ, Kerry Raluy, la nova producció “no és només un espectacle de circ, ja que combina moltes tècniques on es troben diferents mons i disciplines. Ens hem deixat la pell i el cor en aquest nou espectacle on cada número és una obra d’art per si mateix. Hem reunit el millor team per oferir el millor circ”.

Aquí es pot pot veure el vídeo promocional estrenat el passat estiu.