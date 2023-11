El Circ Històric Raluy arriba a Barcelona amb el seu espectacle ‘Kirko’

El Circ Històric Raluy arrenca temporada al Port Vell. El Circ Històric Raluy arrenca aquest divendres a Barcelona una temporada de més de dos mesos que es perllongarà fins el dia 11 de febrer. La companyia presenta ‘Kirko’, un espectacle estrenat fa un any que en la seva gira per Catalunya i les Illes Balears han vist més de 180.000 espectadors. Aquest mes de desembre presentarà 39 funcions amb preus entre els 9 i els 40 euros. El prestigiós pallasso italià Davis Vassallo, el Trio Barbara (barra russa), els germans Marton (mà a mà) i les germanes Raluy (icaris) presenten alguns números d’un espectacle que es presenta com un dels més ambiciosos de la companyia.

El Circ d’Hivern estrena vídeo promocional. L’Ateneu Popular de 9Barris ha publicat un vídeo promocional de l’espectacle ‘Glatir’, títol de la 28a edició del Circ d’Hivern. La nova creació, dirigida per Magda Puig i Oriol Escursell, s’estrenarà el pròxim dissabte 16 de desembre.