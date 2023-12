L’Ateneu Popular de 9Barris estrena avui ‘Glatir”, la 28a edició del Circ d’Hivern. Es tracta d’un espectacle que reflexiona sobre el lloc que ocupen les tradicions i el folklore en la societat actual. Dirigit per dirigit per Magda Puig i Oriol Escursell, hi veurem diferents tècniques de circ, moltes d’elles aèries: Amaya Goñi (trapezi fix), Silvia Capell (perxa xinesa), Juan Carlos Panduro (verticals i equilibris), Alicia Saez (acrodansa) i Mateo Castelblanco (trapezi Washington). S’hi faran 29 funcions fins el dia 21 de gener. He escrit un article sobre la preparació de l’espectacle a la revista Teatre Barcelona.

Protestes contra un circ a Mèxic. Veïns de Mexicali (Baixa Califòrnia), localitat fronterera entre Mèxic i els Estats Units, van protestar ahir contra la presència del Circo Franccesco. Alguns veïns creuen que es tracta del mateix circ on l’any 2017 va ser agredida sexualment i assassinada Yereltzy López, una noia de 15 anys. El seu pare, Javier López, és qui va encapçalar la manifestació per demanar que no es deixi actuar a la companyia. El circ també va rebre mostres de suport.