Baró d’evel torna a Barcelona amb la seva obra mestra ‘Falaise’

Baró d’evel torna amb ‘Falaise’ quatre anys després. La companyia francocatalana Baró d’evel, formada per Camille Decourtye i Blaï Mateu Trias, torna al Teatre Lliure amb el multipremiat espectacle Falaise i després del seu èxit a Tolosa de Llenguadoc, on ha reunit més de 10.000 espectadors. A Barcelona, farà 9 funcions del 29 de novembre al 10 de desembre. El repartiment està format per Lucia Bocanegra, Noëmie Bouissou, Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias, Oriol Pla, Julian Sicard, Martí Soler i Guillermo Weickert. L’espectacle es va estrenar l’any 2019 i des d’aleshores ha fet 100 actuacions. Es preveu que aquesta sigui la seva última temporada. De cara a l’any que ve, Baró d’evel treballa en un nou espectacle que es podria estrenar en la pròxima edició del festival Grec.

Neix l’Associació de Formació de Circ de Catalunya. La setmana passada es va donar a conèixer el naixement de l’Associació de Formació de Circ de Catalunya, una nova entitat que vol crear un projecte amb la resta d’escoles, centres, espais o projectes de formació de circ d’arreu de Catalunya. Entre els seus objectius hi ha guanyar reconeixement institucional i social per a la formació, una de les baules més fluixes del sector del circ a Catalunya. Formen part de l’equip inicial Lola Galeote de La Volta, Agustina Monczar, d’Aire, Gloriana Sánchez d’Encircat/CIPAC i Albert Fernández de Tub d’Assaig. Tenen també un compte d’Instagram per seguir totes les seves activitats. @associacio_afocc.