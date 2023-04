Alemanya ha reconegut el circ com a cultura i des de fa poques setmanes el circ ja forma part, en totes les seves modalitats, del patrimoni cultural immaterial de tot el país com a “forma independent d’arts escèniques”, segons un recent acord de la Comissió alemanya de la UNESCO i de la Conferència de Ministres d’Educació.

Tot el procés de reconeixement va començar fa uns mesos, quan algunes associacions van aconseguir que l’estat federal de Renània del Nord-Westfàlia ingressés al circ en el seu inventari del patrimoni cultural immaterial i, al mateix temps, el proposés per incloure’l al directori nacional.

La xarxa d’associacions que han han treballat per al reconeixement són l’European Circus Association (ECA), la Association of German Circus Companies (VDCU), la Professional Association of Animal Teachers, la Federal Association of Contemporary Circus (BUZZ), la Association Zirkus-macht-stark i la Society of Circus Friends.