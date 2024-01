Xina contra Israel

En una primera anàlisi des del punt de vista israelià, la reacció de Xina arran de l’atac gihadista del proppassat 7 d’octubre hom creia que: “The War in Gaza has Damaged China’s Standing in the Middle East“, segons escrivia Galia Lavi a l’INSS el 6 de novembre de l’any passat. Però, després d’una dècada d’esforços israelians per establir lligams amb Xina i permetre que conpanyies xineses invertissin en sectors clau de l’economia d’Israel, el règim comunista es regira violentament contra l’estat jueu en l’època post 7 d’octubre, així ho explica Itamar Eichner avui al Jerusalem Post: “The unraveling of Israel’s China strategy post October 7”. Beijing not only blocks UN condemnation of Hamas but also champions pro-Palestinian policies; Israel confronts disillusionment after a decade of growing economic ties following unheeded warnings about China’s control of its critical infrastructure.