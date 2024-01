Israel denuncia Iran davant el TPI per genocidi

Avui, al The Times of Israel: “Israël va, à son tour, déposer plainte à la CIJ pour « génocide » contre l’Iran. Gideon Saar va s’atteler à constituer un dépôt de plainte pour génocide, les dirigeants iraniens ayant appelé à la destruction d’Israël et soutiennent fermement le Hamas”.

Gideon Saar a déclaré dimanche qu’il comptait entamer des démarches pour qu’Israël porte plainte contre l’Iran devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour génocide, soulignant que les dirigeants iraniens ont appelé à la destruction d’Israël et que l’Iran soutient fermement le Hamas et d’autres groupes terroristes de Gaza qui ont perpétré les atrocités du 7 octobre.

De nombreux experts en droit international ont déclaré que les massacres et autres crimes perpétrés par le groupe terroriste palestinien du Hamas le 7 octobre constituaient probablement un acte génocidaire puisqu’ils semblaient viser à détruire « tout ou en partie » un groupe national, en l’occurrence les Israéliens. « Il y a des déclarations publiques de hauts responsables iraniens en faveur de la destruction d’Israël », a souligné Saar à la chaîne publique israélienne Kan.

« L’Iran finance, arme et entraîne toutes les organisations terroristes djihadistes, y compris le Hamas et le Jihad islamique, qui ont perpétré les attentats du 7 octobre ; à mon avis, il y a donc une abondance de preuves qui peuvent être présentées au tribunal de La Haye », a ajouté Saar, ancien ministre de la Justice.

Il a indiqué s’être entretenu avec le chef du Conseil de sécurité nationale, Tzahi Hanegbi, sur cette question et qu’il a l’intention de veiller à ce qu’une telle action soit intentée contre l’Iran. « Israël est une petite nation persécutée qui lutte pour sa vie et qui, en même temps, se bat sur la scène internationale pour son droit à l’autodéfense. C’est une nation qui est réellement menacée de génocide étant donné qu’il y a des ennemis autour d’elle qui veulent ouvertement la détruire », a-t-il déclaré.