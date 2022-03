Independentistes d’Esquerres: ponència política 2022.

El proppassat 26 de març es va celebrar l’assemblea general anual d’Independentistes d’Esquerres que va aprovar aqueixa ponència política:

1. El règim del 1978 —gràcies al PSOE, sobretot— ha aconseguit absorbir les mobilitzacions del 15-M i Podemos, ha doblegat l’esquerra abertzale i ha desactivat, amb el pacte amb ERC via taula de diàleg, una part de l’independentisme català. L’integrisme espanyol transversal -—de VOX a Podemos, passant pel PP i el PSOE— tanca files en defensa de la monarquia, malgrat la corrupció manifesta dels Borbons, i en defensa dels interessos d’una oligarquia espanyola extractiva i parasitària.

2. La mentalitat hegemònica a Espanya excusa la corrupció dels partits, dóna suport a un model econòmic especulatiu i antisocial, alhora que accepta la restricció de les llibertats democràtiques i tolera que siguin conculcades pels tribunals. I tot perquè considera intocable «la sagrada unidad de España», encara que sigui a costa dels interessos de la població treballadora i les classes populars. El republicanisme espanyol ha estat anihilat i, en oposició al règim, només hi subsisteixen les alternatives lligades a realitats nacionals que s’autoafirmen contra l’espanyolitat, com Izquierda Castellana i grups nacionalistes asturs, aragonesos i andalusos.

3. Als Països Catalans, el sistema de dominació política, espoliació econòmica i substitució lingüística, malgrat tota l’evidència del desequilibri estructural de les balances fiscals i de la regressió de la llengua catalana, es manté perquè el PSOE és percebut com un mal menor respecte del bloc PP/VOX, quan és, en realitat, el principal garant del manteniment de l’ordre estatal que fa possible aquest sistema. Fins i tot partits independentistes, com ERC i Junts per Catalunya, tenen el PSOE com a soci en diverses institucions.

4. Els governs del Regne d’Espanya no negocien mai amb els exclosos del règim, ja que parteixen de la concepció de guerra permanent contra les víctimes de la seva opressió. El Regne d’Espanya és una autarquia retrògrada al si de la Unió Europea, que només s’adapta al sistema comunitari, com va fer al final de la dictadura franquista, quan ja no pot mantenir les formes més violentes de control social i de domini sobre les minories nacionals.

5. L’acció de denúncia a escala internacional que mena l’independentisme combatiu del Primer d’Octubre, amb el president Puigdemont al capdavant, és fonamental i ha d’anar acompanyada amb una acció interior, impulsada pel Consell per la República Catalana, en coordinació amb l’ANC i amb les organitzacions polítiques, sindicals, culturals i cíviques que fan prioritària la lluita de confrontació amb els estats opressors, per la independència de Catalunya, per l’alliberament nacional i social del conjunt dels Països Catalans.

6. La ficció de la taula de diàleg durarà més enllà dels dos anys inicialment previstos perquè ERC no té pla alternatiu a la seva satel·lització al voltant del PSOE. I Junts per Catalunya, mantenint-se al Govern fins al 2024, és incapaç de presentar-se com opció alternativa, com tampoc no ho farà la CUP, amb les contradiccions que arrossega. Tanmateix, socialment és possible, i a més és necessària, una nova acumulació de forces al marge de l’ordre autonòmic i del sistema de partits que l’integra. Aquesta nova empenta esdevé urgent per aturar les claudicacions autonomistes i fins i tot espanyolistes del Govern de la Generalitat de Catalunya: introducció de la llengua de Castella com a llengua vehicular a l’escola (en contra i en substitució de la nostra llengua pròpia catalana) i impulsió d’uns jocs olímpics espanyols i destructors del medi ambient al Pirineu.

7. La unitat independentista no vindrà d’un pacte entre els partits instal·lats en el reducte autonòmic sinó de la progressiva confluència al voltant d’una proposta creïble, viable i combativa, que reprengui la iniciativa en el conflicte amb els poders estatals. Cal refer una entesa entre emprenedors socioeconòmics que promoguin el benestar del poble, intel·lectuals amb autoritat moral i compromís de lluita, i associacions cíviques i polítiques que tinguin com a prioritàries la defensa de la llengua i la identitat nacional catalanes, i la lluita pel progrés social contra l’especulació i l’acumulació capitalista. Les estructures d’estat s’han de bastir a partir d’aquests fonaments i al marge de les autonomies, divisionàries territorialment i sucursalistes políticament i econòmica.

8. Independentistes d’Esquerres ha de treballar en aquesta línia, amb altres col·lectius afins, impulsant un bloc republicà d’alliberament nacional que capgiri la dinàmica claudicant, el sectarisme partidista i la desmobilització social. Cal que aquesta actuació sigui d’abast nacional, aprofitant l’impuls renovat de la Catalunya Nord, cada cop més empeltada a la resta del Principat, i les potencialitats emergents al País Valencià i les Illes.