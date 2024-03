Contra Judith Butler i la deshumanització de les identitats

Diumenge passat en el decurs d’un acte a la perfèria de París organitzat per col·lectius pro-palestins va reiterar “que le bain de sang du 7 octobre était «un acte de résistance armée»”. Judith Butler, que considera els membres de Hamàs com els lluitadors per la llibertat va merèixer la resposta contundent d’Hadar Galron, a Yediot Ahronoth, el 13 de novembre de l’any passat: ‘You’ve made yourself the useful idiot of antisemites’. An open letter to Judith Butler: Esteemed academic, claiming to be a feminist, overlooks Hamas’ violence against women while accusing Israel of ‘genocide’, showing her pseudo-feminism’s inconsistency”. Si visqués a Gaza patiria la mateixa sort que els homosexuals palestins a mans dels botxins que ella defensa des de la distància i des d’una profunda manca d’humanitat.

Julia Christ va publicar el 29 de novembre a la revista “K. Les Juifs, l’Europe et le XXiê siècle”, aqueix article denunciant la hipocresia i la ignominia de les feministes occidentals que callen “Sur les viols de masse le 7 octobre en Israël: “Le viol, l’un des objectifs – occulté – de l’attaque du 7 octobre…”. Els orígens d’aqueixa perversió del feminisme els ha analitzat Kara Jesella en aqueix documentat article aparegut el 15 de desembre al magazine australià “Quellette”: “A History of Feminist Antisemitism“. The story of how activists and academics exchanged the struggle for universal female improvement for a politics of division and hatred”.

Hauria de fer-lis vergonya, però les neo-feministes pro-islamistes són a l’avantguarda d’aqueix moviment reaccionari (en el sentit que no tenen cap model de societat alternatiu al “capitalisme”, és a dir, al sistema democràtic occidental) que concentra en Israel tots els mals que diuen voler combatre (racisme, colonialisme). Indiferents a les contradiccions brutals dels seus plantejamnets, com és el cas del col·lectiu autodenominat “Queers for Palestine: Identity Politics at Its Most Absurd. In Palestine, they’d be killed“, com els adverteix Armin Navabi en aqueix article publicat el 2 de novembre a l’anteriorment esmentat magazin Quillette.