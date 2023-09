Carme Junyent, com Joan Solà: entre el panegíric pòstum i el rebuig quotidià

Avui s’ha conegut la trista nova de la mort de Carme Junyent i Figueras (1955-2023) A l’hora de les mostres de dol es barregen les lloances hipòcrites dels qui ignoren diàriament el seu mestratge amb el plany dels qui se’n senten de veritat per la pèrdua que representa per la defensa de la llengua i el país. Només cal repassar què diuen a Vilaweb uns i altres.

Aqueixa situació aparentment paradoxal em recorda la ja viscuda arran del traspàs d’un altre lingüista eminent, Joan Solà i Cortassa (1940-2010), homenatjat en vida i en presència seva pel Parlament de Catalunya, (presidit, ni més ni menys, que per un personatge com Ernest Benach), davant el qual hi va fer una defensa contundent de la defensa de la llengua catalana, que tretze anys després ja podem veure quin cas n’han fet molts dels qui allavòrens el van aplaudir.

Els panegírics pòstums a personalitats amb autoritat moral per la seva catalanitat són, generalment, ocasionals i efímers, (cas d’Heribert Barrera, per exemple), en contrats amb la memòria permanentment edulcorada d’individus malèfics pel nostre poble com Juan Antonio Samaranch o Jordi Solé Tura. L’elogi puntual a Joan Solà i, ara em temo que també a Carme Junyent, hauria de fer notar el rebuig quotidià dels arguments que defensaven en vida: posem per cas, els fanàtics pretoriants del desdoblament recapacitaran i seguiran el seu parer: ‘Que s’acabi aquesta comèdia de desdoblar en masculí i femení’”, em pregunto ?