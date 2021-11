Astúries, nació renaixent

Seda Hakobyan i Alexandre Solano publicaren a Vilaweb un report exhaustiu sobre el nacionalisme astur amb motiu de la celebració el 7 de setembre del Dia de la Nació Asturiana del 2019. D’aleshores ençà, l’activisme lingüístic i nacional asturià ha anat guanyant el carrer i el debat polític superant l’hostilitat del supremacisme espanyolista.

Els carrers de la capital asturiana, Oviedo, van omplir-se el proppassat 16 d’octubre amb motiu d’una manifestació a favor de l’oficialitat de l’asturlleonès. Organitzada per la Xunta Pola Defensa de la Llingua Asturiana, va ser històrica pels milers i milers de persones que hi va combregar. Inaciu Galán, portaveu d’Iniciativa Pol Asturianu, una entitat de referència en la lluita per la normalització lingüística de l’asturlleonès a territori astur va ser entrevistat pel Temps el 19 del mateix mes: «La cooficialitat és clau per a la supervivència de l’asturià».