Aquest cap de setmana, El carrer era de terra ha arribat fins l’Empordà. Hem estat, ell i jo, a la vila del llibre, que aquest any s’ha celebrat a L’Escala. Val a dir que tot i que la organització havia preparat un escenari preciós, a la vora de la Platja de les Barques i a la Punta, un temporal de pluja i també d’onatge considerable va obligar a traslladar-ho tot a la sala polivalent. Com a mínim, no ens hem banyat, allà dins. Fora, només cal dir que el dissabte van caure més de cent litres per metre quadrat. També es veritat que hi ha molta sequera i l’aigua fa falta.

Això si; el diumenge el temps ha concedit una treva i hem pogut realitzar una visita literària a les ruïnes d’Empúries, a tocar del poble.

Malgrat l’oratge, ha sigut un plaer anar-hi. No només ens hem pogut trobar autors de tot arreu; i algun lector. També hem pogut gaudir d’una programació d’actes de tota mena d’allò més interessant. I tot, sense comptar que es podia anar en qualsevol moment a primera línia de mar a mirar com trencaven unes ones de quatre metres al temps que preníem un cafè. Això, si no es volia gaudir del plaer de passejar per la vora d’una mar que, tot i ser la nostra, ofereix una costa feréstega. On les platges són poques i menudes; on les roques i els esculls, batuts per un onatge brau, ofereixen una imatge que als qui som de la Plana ens costa de veure. Un plaer.