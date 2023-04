Volem espais educatius adequats a l’Institut Baix Penedès del Vendrell! No ens robeu els barracons!!!

Durant el curs passat, 2021-2022, el Departament d’Educació va decidir deixar-nos sense un dels dos barracons de què disposava el nostre centre. Són barracons amb història, ja que fa més de 25 anys que els tenim al pati i, en aquest període de temps han estat imprescindibles per poder fer classe. Des del Departament, alhora, en 25 anys no s’han dignat a solucionar el problema de la manca d’espai que tenim a l’Institut Baix Penedès del Vendrell. El nostre és un centre amb ocupació absoluta d’aules en el dia a dia i amb mancances a nivell d’espais.

La pèrdua del barracó el curs passat va suposar problemes d’espai que ara es podrien complicar molt més ja que el barracó que resta ens han anunciat que també ens el prendran. Per què ho fan? Doncs repeteixen un argument per riure una mica que és que es tracta d’una decisió del Parlament de Catalunya… Com si no sabéssim que el Parlament incompleix reiteradament altres decisions referides a Educació i no passa res, com destinar el 6% dels pressupostos a Educació. El que és més patètic de l’argument és que no donen cap alternativa a l’aula de dansa i a l’aula de música que es troben en el barracó que ens volen prendre ara.

Des de l’Assemblea Docent de l’Institut Baix Penedès del Vendrell ens posicionem radicalment en contra d’aquesta agressió contra la nostra comunitat educativa. Si volen prendre’ns els barracons, que donin alternatives d’espai que de moment no han donat. Volem fer la nostra feina en condicions i amb espais suficients i adequats, volem no haver de patir per si ens prenen els únics espais (patètics espais però val més això que no res) on podem fer les nostres classes.

I per acabar, no podem deixar de dir, perquè tan ximples no som, que els barracons són una mostra més de com l’Educació d’aquest país és en mans d’autèntics incompetents que són incapaços de donar espais adequats a les noves generacions en el seu procés educatiu. Sabem que és patètic reivindicar barracons, quan el que caldria seria demanar i exigir espais de classe mínimament normals, però al davant no hi ha gestors sinó gent que no entèn ni un borral sobre què és un institut. Si no fos així no s’atrevirien a treure el poc que hi ha donat com a alternativa el no res.

A voltes ens preguntem si deixar-nos sense aquests espais essencials tot i que patètics no és un intent de castigar el nivell de mobilització que durant les vagues contra Cambray i en defensa de l’educació pública vam assolir durant el curs passat i aquest mateix. En tot cas, continuem defensant que el millor que pot fer aquest conseller és plegar o ser cessat.

Des de l’Assemblea Docent del Baix Penedès, demanem al Claustre de l’Institut, al Consell Escolar del Centre, a l’Ajuntament del Vendrell, al Consell Comarcal del Baix Penedès, a la Diputació de Tarragona i a la Generalitat de Catalunya que demanin i exigeixin al Departament d’Educació nous espais, noves aules, a l’Institut Baix Penedès del Vendrell, que els facin i els construeixin de forma adequada a les necessitats educatives de les i els alumnes, que és qui ha d’estar al centre del procés educatiu i el Departament d’Educació no els hi posa mai.

Assemblea Docent de l’Institut Baix Penedès del Vendrell