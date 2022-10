Comunicat de suport al docent de la presó de Mas Enric investigat per defensar els drets humans

El passat 29 de setembre, el setmanari La Directa (https://directa.cat/un-docent-de-la-preso-mas-denric-denuncia-coaccions-de-justicia-per-les-seves-critiques-al-sistema-penitenciari/) publicava un article en què s’explicava que, al juny de 2020 la direcció del Centre Penitenciari Mas d’Enric va advertir un docent que el Departament de Justícia l’havia investigat arran de les seves manifestacions públiques contràries al sistema penitenciari i també pel fet d’haver estat en contacte amb diverses entitats defensores dels Drets Humans. Des de Justícia es demanava que el docent abandonés aquests posicionaments si volia continuar treballant en el centre penitenciari.

Com a Assemblea Docent de l’Institut baix Penedès:

-Rebutgem aquests fets com una ingerència inacceptable a la tasca docent d’un treballador públic i instem el Departament d’Educació a donar suport a aquest docent i a prendre totes les mesures necessàries per garantir el respecte als drets fonamentals bàsics de tots els docents, inclosos els de les escoles d’adults en centres penitenciaris.

-Rebutgem que s’investigui un funcionari públic pels seus contactes amb entitats defensores dels Drets Humans quan, precisament, el respecte dels Drets Humans està contemplada en la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) com un dels principis rectors del nostre sistema educatiu.

-Ens solidaritzem amb la tasca docent de totes i tots els docents sense ingerències en la seva vida fora de l’espai on es desenvolupa la nostra feina. La llibertat d’opinió, associació i la possibilitat de crítica són bàsiques en qualsevol democràcia.

Assemblea Docent de l’Institut Baix Penedès del Vendrell