Els planells magnètics

Els planells magnètics són un espai hipernatural que perpetua l’atracció i el refús de totes les criatures engendrades en el procés de creació del món, i alhora actua com un laboratori experimental on es reprodueix l’assaig erràtic de les primeres clarors. A partir de l’esclat inicial de la paraula, àngels, minotaures, daines, prostitutes, orèades, muses i insectes vaguen pel món mogudes pel desig, la recança o la por.

Si per a entendre l’ordre de l’univers creat són necessàries les lleis de la física i les matemàtiques, per a explicar-ne el caos hom recorre a la poesia. De la mateixa manera que hi ha paraules impossibles de dir, o altres que no s’han de dir mai, perquè ens fan remuntar fins al primer simulacre de l’existència i correm el risc de quedar atrapats dins el cos d’una altra criatura, les que arrelen en l’abandó del paper ens allunyen definitivament de la impostura. O dit a l’inrevés: ens acosten al substrat anguniós dels llimbs, on la negació tendeix cap a l’infinit, o als paisatges dominats per les boïgues frenètiques, les coves on degota la paraula, els balancins de l’aigua, la llum sòlida, la recança del llamp, la dignitat dels turons, les flors subcutànies o la transparència de la pedra. Sí: la poesia ha de subvertir l’ordre inicial de l’univers, però també ha d’actuar com una brúixola que ens marqui els punts d’interacció amb la part invisible del món, i ens ha de proveir del fil i l’agulla adequats per a sargir, quan sigui necessari, els estrips de l’ànima.

Poemes de Joan Graell Piqué

Creació gràfica i collages de Francesc Gelonch Bosch

Editorial Fonoll

