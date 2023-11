Parlem de Sarrià, 116.

Acaba de sortir el número 116 de Parlem de Sarrià, la millor revista que s’edita a Sarrià de Ter. Correspon al període de maig a agost de 2023 amb una incursió a la primera setmana de setembre, temps de festa major.

Rere una portada gallinàcia hi trobareu informació local, cultural i històrica. Cròniques d’activitats i seccions habituals. No us perdeu l’article memorialístic d’Assumpció Vila sobre la vida de Casilda Sagarruy, l’entrevista a Mauri Rodríguez a càrrec de Jordi Duch o la semblança de la modista Emília Pi a cura de Josep Turbau.

Jo hi he pogut participar amb la crònica del formidable concert de jazz d’un tros de la Locomotora Negra i amb l’entrevista a Maria Capellas, que ens parla de Damià Escuder i de la cessió de part del seu fons artístic i documental.

Un gran número, com sempre.

Feu clic a l’enllaç https://issuu.com/parlemdesarriadeter/docs/sarria_116_web