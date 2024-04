Catalunya sota el jou espanyol

https://es.linkedin.com/pulse/la-hist%C3%B2ria-del-11-de-setembre-1714-ana-muniesa

Viles socarrades: l’estratègia del terror.

Durant el segle XVII, els abusos de l’exèrcit castellà sobre la població catalana van ser constants.L’estratègia del terror és sistemàtica contra la població civil, i la brutalitat contra les viles amb morts, incendis i rapinyes tot ho destruïen. La bestialitat militar afecta el conjunt dels Països Catalans.

Xàtiva és l’exemple més simbòlic d’aquesta repressió. La segona ciutat del Regne de València va ser esborrada del mapa, cremada en un incendi que s’allargà tota una setmana. Amb els xativins supervivents desterrats a Castella, el 17 de juny la ciutat va quedar deserta. L’extermini convertí la ciutat en un desert, de manera que, el març de 1708, d’una població de 10.000 habitants només en restaven 8.

La culminació del càstig a la tenacitat “socarrada” va ser el canvi de nom. Felip V va ordenar rebatejar Xàtiva com a «Nueva Colonia de San Felipe», i malgrat que el poble mai no oblidà llurs arrels, va haver d’esperar al 1811 per poder recuperar la nomenclatura oficial.

Xàtiva, però, no és l’única població socarrada, moltes són les localitats que tastaran les flames borbòniques. Al Regne de València, al Matarranya i a Lleida, la crema de llocs i viles es registra des dels primers mesos de la conflagració. La darrera coneguda és la d’Ares del Maestrat, al final de 1707. El càstig incendiari a gran part del Principat de Catalunya es produeix els anys 1713 i 1714, a la darrera etapa, la guerra a ultrança.