SARDINES AL FORN

Les sardines són exquisides a la brasa, en suquet,en escabetx, però també al forn, tal com es fan a Menorca.

Ingredients

1 kg de sardines (aproximadament)

1 pebrot

1 ceba

2 grans d’a ll

1 ramet de julivert

1 raget de vinagre

pa ratllat

sal

oli d’ oliva

Elaboració

Esmoqueu i escapceu les sardines. A part, netegeu la ceba i el pebrot, talleu-lo a trossets i féu-ho sofregir una mica a la paella, amb una mica d’ oli. Col.loqueu aquest sofregit, juntament amb les sardines, salades, en una plata de forn, poseu-hi l’ all i el julivert trinxat, una cullerada d’ oli, el raig de vinagre i cobriu-ho amb el pa ratllat. Poseu-ho al forn a uns 180º escalfat prèviament de 10 a 15 minuts, i sense escalfar prèviament, de 15 a 20 minuts. Serviu-ho tot seguit.

Notes

Se sol preferir pebrot verd, més gustós. També podeu substituir el pebrot per ceba trinxada,i el resultat és un plat igualment bo, d’ un gust més suau. S’ hi pot posar una mica de tomàquet- que hi és molt bo- una fulla de llorer, pebre, etc.