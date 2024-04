GORKA KNÖR

Vaig conèixer Gorka Knörr, el gran cantant basc i amic de Catalunya, l’ any 1978 a Girona, en ocasió d’ un concert sobre la Llibertat, qui iniciava les mobilitzacions democràtiques a Girona després del franquisme. I, després de tants anys, ens hem retrobat a Santa Coloma de Farners, en un acte de Poetes i músics per la República en què hi participàvem els dos, juntament amb l´amic Martí Boada, Eusebi Ayensa, ambdós savis de renom i grans humanistes i el primer també un estimat amic. En Gorka ens ha delectat amb dues cançons en basc i una occità, llengua en la que jo hi he recitat en homenatge a Laura Borràs “El cor menjat”, sobre a vida del trobador Guillem de Cabestany. Així doncs hem pogut parlar a pler d’ una passió que compartim, de l’ estat de la llengua a Euskadi i Catalunya, etc. I , de forma espontània , ens hem posat a cantar “Aqueres mutanhes”, l’ himne occità.