Espaghetti, espaguetis, espaguets

SPAGHETTI AGLIO E OGLIO.Espaguetis amb oli i all

Una de les més simples- però tanmateix exquisides-receptes italianes de la cuina de la pasta – Spaghetti con aglio e olio -si bé a Nàpols, d’ on és originària , l’ oli, en napolità, és “oglio”. Receptes similars les trobem en altres regions meridionals, com als Abruzzi o Sicília- Spaghettei ccu aggihia e l’ogghiu- , on l’ all i julivert s’ hi posa cru.

Ingredients

400 g d’ espaguetis

sal

aigua

4 cullerades d’ oli d’oliva (o fins el doble)

3 o 4 grans d’ all

julivert abundant

Elaboració

Poseu una olla al foc amb aigua i una cullerada de sal;quan comenci a bullir, tireu-hi la pasta.

Teniu els espaguetis acabats de bullir, grenyals (al dente) amb una mica del seu suc, durant cinc minuts, metre feu la guarnició. Poseu un paella amb o l’oli al foc i feu-hi rossejar els alls, pelats i tallats a làmines, fins que siguin foscos, però no cremats. Afegiu-hi el julivert picat.

Tot seguit tireu el contingut de la paella, ben roent, damunt de la pasta, escorreguda. Serviu-ho tot seguit.

Notes

Hi podeu afegir pebre negre o bitxo sencer (sense llavors) o a trossets (que es fa sofregir amb l’ all) i, fins i tot, unes anxoves, en aquests darrers casos a la paella, aixafant-ho.

En aquesta recepta, a Nàpols, hom no troba necessari servir-hi formatge ratllat. I com és costum a Itàlia en bullir la pasta, no s’ hi posa oli.

A l’ Alguer, on es fa una remarcable cuina italo-catalana, es fan receptes similars d’ “Espaguets ama oli i all”; poden incloure “pebre moresc” o “morisco” (bitxo) i “anxuves” o anxoves i, fins i tot, arengades o sardines salades.

En comptes d’ espaguetis, podem emprar tallarins.