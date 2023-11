EL RAP, PEIX CATALÀ.. TAMBÉ DIT RAPINYOL (FORMA JUVENIL), BOLDROI…

RAP A LA CATALANA

Una recepta practicada a Espanya i el País Basc. De fet, pel que sembla, van ses els catalans exiliats que van ensenyar els bascos a apreciar el rap- a més d’ alguns bolets-, ja que els bascos es decantaven pel seu magnífic lluç i, de fet, nomenaven el rap amb el poc atractiu nom de “pejesapo” . De fet, el nom espanyol de “rape” ve del català, que al seu torn el va aprendre del llatí “rapum”, nap, per la forma de la seva cua. Aquest peix és, sens dubte, el preferida per la cuina catalana (sopes, suquets, al forn, etc.).

Ingredients

1 cua rap de 600 g

1 got brou de peix

2 cebes

1 fulla llorer

Uns brins de safrà

1 tassatomàquet fregit

una cullereta de sucre

1 cullera sopera de farina

1 dotzena ametlles torrades

3 o 4 grans d’ all

Una presa de xocolata negra

sal

Elaboració

Demanem al peixater que ens prepari una bona cua de rap, i tallem-lo a. Poseu una cassola al foc amb un raig d’oli d’oliva verge, les cebes pelades i tallades per sofregit i la fulla de llorer. Feu confitar la ceba a foc baix. A continuació hi tireu la farina i la feu coure uns minuts, afegiu-hi el tomàquet amb el sucre, remenem una mica i afegim el fumet o brou. Feu-ho cuinar a foc baix, remenant de tant en tant. Mentrestant feu la picada, piqueu uns alls amb les ametlles i el safrà i ho incorporeu a la cassola tres minuts més. Les rodanxes de rap les saleu, les enfarineu i les fregiu a la paella, les traieu i les reserveu. Afegiu-les a la cassola i deixeu-ho coure uns 10 minuts. Abans de servir-lo tasteu-ho de sal.

Notes

A la picada s’ hi pot afegir una galeta, pa fregit, julivert, pebre i una presa de xocolata amargant o negra.

El tomàquet millor que sigui fresc i casolà, ja que a cuina catalana no sol fer servir tomàquet fregit industrial.

S’ hi pot afegir un grapat de pèsols (100 g), bullits a part. Hi ha qui hi posa patates.