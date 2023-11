de codonys i peres per fer allioli

ALLIOLI DE CODONY

L’allioli no solament és la barreja acostumada d’ all i oli: pot portar ou, fruita fresca o seca (com el de Ripoll, que es fa per Nadal) patata, molla de pa, tomàquet,formatge ratllat, ous de peix o marisc, mel i d’ altres productes que enriqueixen la salsa i li donen una gran varietat, com codony, pera o poma. L pera sol ser de Cardós. Per acompanyar carn a la brasa o a la planxa.

Ingredients

1 codony petit,2 o 3 grans d’ all

sal,oli

Elaboració

Escaliveu el codony sobre les cendres del foc, o a la flama o,si cal, al forn. Quan sigui tou, en traieu tota la carn, sense granes ni peles.Al morter hi piqueu 2 grans d’all ben fins amb una mica de sal. Hi afegiu el codony i també el piqueu bé per tal que quedi ben fi. Tot seguit aneu remenant sense parar amb la mà de morter sempre del mateix costat, tirant-hi l’oli poc a poc amb l’ajuda del setrill. Poc a poc s’anirà formant una massa compacta, de color verdós groc. Potser amb uns 3 dl d’oli n’hi haurà prou ja que, més o menys, és la quantitat d’oli que aquesta salsa pot admetre sense tallar-se.

Notes

Es una recepta del centre, oest i nord pirinenc.Té els mateixos usos que l’allioli normal- per acompanyar, especialment, les carns a la brasa- si bé és de gust més suau. A Tremps té lloc cada any un concurs d’ Allioli de codony, en el qual m’ he honorat de ser membre del Jurat.

En comptes de codony s’ hi pot afegir codonyat (confitura de codony), una recepta més llaminera.

Tant la pera com el codony es poden bullir amb aigua i una mica de sal. A l’ allioli hi ha qui hi afegeix un pols de sucre.