CALDO DE GALLINA, CANJA DE GALINHA:SOPES QUE DESAPAREIXEN

En Quim Monzó escrivia que al PaÍS Basc, a tots els restaurants, pots trobar-hi sempre algun reconfortant plat de sopa. Per vergonaya de la restuaració catalana, versallesca i postmoderna, les sopes, escudelles i brous, pràcticament, han desaparegut- parlem en general, és clar-. I a vegades, amb tant de cuiner no format en les bases de la cuina catalana, ens fan unes pseudoescudelles que semblen forasteres “sopas” sense suc ni bruc, i estranyes sopes de peix sense la saviesa tradicional.

Haurem d’ anar també a Portugal, país de i bon paladar, i on les sopes i brous no hi manquen mai: la substanciosa sopa de “cozido”,l’agradable “caldo verde”, amb juliana de col, la “sopa alentejana”, amb pa, un ou i la sorprenent presència de celiandre fresc.

Una altra sopa popular a Portugal, és la “canja de galinha” o brou de gallina (aquí en diríem , per influència “avecrem”, pollastre).Com és freqüent en la cuina d’ aquest país – i a tota la Mediterrània, de Turquia i els Balcans, passant per Catalunya i Itàlia- es completa amb arròs, ingredient que també a Catalunya i al País Valencià s’ afegeix als brous.

Aquesta reconfortant “canja” (que fins i tot es troba envasa en pot de llauna) és sovint enriquida a trossos de pit o de menuts ens recorda la també exquisida “sopa coberta” valenciana que, per desgràcia, ara també es troba poc als restaurants

Ingredients

1 l de brou de pollastre o gallina

300 g d’arròs

Elaboració

Teniu el brou de pollastre calent i colat, a l’olla.Hi afegiu l’arròs, a poc a poc, i ho feu coure uns 20 minuts.Ho serviu tot seguit o al cap d’ uns minuts.

Notes

A la sopa hi podeu posar trossets de pit de pollastre o dels menuts- a l’ estil de l’ Alentejo- .

El caldo de pollastre o gallina a Portugal es fa pràcticament com aquí, fent bullir l’ au (o els menuts i ossos) a foc baix i escumant-la amb ceba, i, opcioanalment, porro, pastanaga, api…; es pot amanir amb herbes i espècies com julivert i afegir-hi cansalada i algun embotit, com lingüiça (semblant al xoriço). També es fa el brou, com a Galícia, només amb gallina o pollastre.