Com es veu perfectament a la gràfica. Quan Puigdemont ha aparegut al panorama espanyol en els darrers 6 mesos, la cotització de l’Ibex 35 ha pujat amb solidesa i de manera continua. L’observació no te cap explicació ni raonament que ho expliqui, però és així. L’irrupció d’en Puigdemont no sembla preocupar gens a l’Ibex. El PP i Vox haurien d’estar contents amb el seu ranci patriotisme español.