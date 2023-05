El dia 28 votaré contra Ada Colau.

Com a membre de la minoria nacional catalana i partidari d’un estat propi a Europa, pensava castigar amb la meva abstenció als partits anomenats Independentistes: CUP, PDCAT, ERC, JUNTS per posar per davant els seus interessos empresarials, per davant de la consecució d’un estat independent.

Però com a veí del Barri de Navas em sento tant perjudicat per les polítiques municipals de L’Ada Colau i del seu soci a Barcelona, el PSOE(PSC) que finalment votaré contra Colau.

1.- M’ha costat tants diners portar a desguàs el meu bon cotxe per comprarme un de nou, que gasta el doble de combustible però amb etiqueta ecológica.

2.-També per la política ecològica, que ha estat un desastre: Unes zones “pacificades” i unes altres “terroritzades” per la seva política superilles. Per l’augment de contaminació a Barcelona, pel colapse de les rondes amb nivells cada cop més elevats de CO (monòxid de caboni) que fa poc recomanable circular amb nens al cotxe, quan hi ha col.lapse a les rondes.

3.- Per la seva falta de diàleg: a Paris fan consultes als veins sobre grans problemes de la ciutat.

4.-Per participar en el concepte de ciutat que Madrid proposa per a Barcelona.

5.- Per generar expulsió de la ciutat d’inportants sectors de la classe mitja treballadora.

6.-Per la seva equidistància respecte a la violència española, contra la minoria nacional catalana, perquè com diu l’advocat Boye: l’equidistància és complicitat.

Sé que és la candidata que per dues vegades ha triat el “deep state” (estat profund espanyol) com a mal menor i que serà dificil desvancar-la, perà amb el meu vot hi vull contribuir.