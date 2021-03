La pandèmia ha portat, entre d’altres efectes indesitjats, un increment del nombre de persones a qui se’ls ha llençat a viure al carrer. Alhora, però, ha nascut entre elles la iniciativa de crear un sindicat de persones sense llar, segons informa el web social.cat.

Reclamen, entre d’altres coses, a l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya que s’hi reuneixin per crear una taula de treball que impulsi un pla de xoc contra el sensellarisme,com van explicar en una roda de premsa a la placa de Sant Jaume de Barcelona.

Per seguir informacions sobre les persones sense llar és interessant el web de la Xarxa d’atenció a persones sense llar.

L’Agència Catalana de Notícies (ACN) ha fet aquesta crònica de la roda de premsa que copio tot seguit:

Persones sense llar de Barcelona s’han organitzat amb un sindicat per reclamar reunions amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de crear una taula de treball que impulsi “un pla de xoc per erradicar el sensellarisme” a la ciutat.

En una roda de premsa a la plaça Sant Jaume han lamentat que són “els oblidats” i han llegit un manifest on reclamen “solucions definitives” i que els recursos municipals de què disposen no tanquin amb el bon temps. Una quarantena de persones amb diverses pancartes han arribat en una manifestació i després de la lectura del manifest han convidat a entrepans a les persones assistents. “Lluitarem fins que no quedi cap persona sense llar”, ha reivindicat Albert Gort, portaveu del sindicat.

Entre les mesures urgents que reclamen hi ha que els albergs no tanquin dissabte vinent tal i com està previst “amb l’excusa que s’acaba la campanya d’hivern”. També demanen que es deixi d’aplicar la llei d’estrangeria i es tanqui el CIE, així com que s’aturin els desnonaments. “Molts de nosaltres vam ser desnonats”, recorden.

La demanda principal és la de mantenir una reunió amb l’Ajuntament de Barcelona i el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal de crear una taula de treball amb presència de persones sense llar organitzades i altres plataformes o fundacions que treballin amb persones sense llar, amb l’objectiu d’elaborar un pla de xoc “per erradicar el sensellarisme a Barcelona”.

“Mentre nosaltres morim, literalment, a Barcelona hi ha desenes de milers de pisos buits”, exposen en el manifest que han fet públic aquest dijous. També han recordat que l’any passat van morir 18 persones que dormien al carrer. “Avui alcem la veu perquè estem fartes i farts de no tenir un sostre, d’estar exposats a tot, a robatoris, a tota mena agressions… Estem farts de ser els oblidats, de les solucions temporals i totalment insuficients que ens dóna l’Ajuntament o les gairebé inexistents de la Generalitat”, han lamentat.

El Sindicat de Persones Sense Llar de Barcelona ha exposat en el manifest que necessiten “solucions reals i definitives”. Consideren que els recursos que se’ls dedica “són una vergonya” i asseguren que amb la pandèmia s’ha incrementat en un 22% les persones sense llar. “Sempre hem sigut els oblidats, però ara cada cop en som més”, afegeixen.