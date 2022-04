DECLARACIÓ DEL NOU GOVERN DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA

El nou Govern del Consell per la República, en la seva primera reunió presencial celebrada durant els dies 8 i 9 d’abril a la Catalunya del Nord, vol fer la següent declaració política:

1. La unitat social, política i institucional ha permès assolir les més elevades cotes en l’exercici del Dret a l’Autodeterminació del poble de Catalunya. Des de la seva constitució, el Consell per la República ha treballat per mantenir el consens estratègic entre partits i entitats per culminar el procés d’independència.

2. L’Estat espanyol no està disposat a dialogar ni a negociar cap de les condicions que s’han proposat per resoldre el conflicte. Després de més de quatre anys de repressió, cap dels intents per obrir vies en aquesta direcció no ha significat ni un sol avenç. Totes les evidències acumulades en confirmen el fracàs.

3. El Consell entén que cal retornar a les vies que van permetre l’èxit de l’1 d’octubre per tal de culminar el procés d’independència, i que cal retornar als consensos a partir dels fonaments següents:

a) El respecte a allò que han decidit el poble i les institucions catalanes: el vot a favor de constituir Catalunya com a estat independent en forma de república, i la declaració d’independència del 27-O, per mitjà d’una resolució que el Parlament de Catalunya mai no ha derogat.

b) Les forces que van votar la Declaració d’independència continuen políticament vinculades a aquella decisió. El respecte al Parlament de Catalunya exigeix que qui se’n vulgui desvincular ho faci per mitjà d’un acte parlamentari equivalent.

4. En els intents per facilitar el consens estratègic, el Consell per la República ha manifestat sempre la seva disposició a esdevenir l’espai de treball dels partits, entitats i ciutadania on bastir aquest consens. Per això, el Govern del Consell:

a) Ha mantingut durant l’any 2021 converses regulars i sostingudes, de manera discreta, amb les principals entitats i partits.

b) Ha aportat la proposta detallada en el document estratègic “Preparem-nos”, on s’especifica la idea del desbordament democràtic.

c) Ha manifestat la disposició a modificar la seva governança i a debatre estructura institucional.

d) Ha constatat que la discrepància entre alguns dels actors sobre la vigència del mandat de l’1-O ha impedit que els esforços per arribar a aquest consens tinguessin èxit.

5. Les dificultats per assolir l’acord amb partits i entitats no atura els esforços del Consell per fer possible el fet expressat al punt 3 d’aquest comunicat. El Consell expressa la determinació a desplegar les seves estructures, el seu pla de govern i la seva capacitat d’acció per bastir el consens fonamental, que és el de la ciutadania.