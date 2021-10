Un monogràfic de la revista “l’Aiguadolç” sobre el meu assaig

El número 50 de la revista l’Aiguadolç, coordinat per Joaquim Espinós, s’ha centrat en el meu assaig. El títol té una primera part: “La vida en un assaig” i una segona: “Homenatge a Enric Balaguer”. No puc estar-ne més content. En el monogràfic escriuen, a banda de Joaquim Espinós, Joan Garí, Lluís Meseguer, Enric Sòria, Àngels Francés, Joan Borja, Gustau Muñoz, Gonçal López-Pampló, Jordi Mas, Anna Esteve i Vicent Salvador. Hi ha des d’aproximacions personals –semblances– fins a estudis sobre aspectes de les meues obres com la fragmentació i la totalitat, la postmodernitat o les filosofies orientals. El dietarisme: La casa que vull , “Un estiu amb Epicur” i aquest mateix bloc, “A tall d’invocació”, gaudeixen també d’una atenció destacada en alguns dels textos d’estudi.