Traït de nou és aquest Poble. Maleïda ER !

Aquest matí s’han publicat els nous pressupostos de la Generalitat, pactats pel govern d’ERC i el PSC. Amb aquest pacte, hem constatat que el Govern de la Generalitat prioritza l’aliança ak0mb l’esquerra espanyola del 155 abans que un acDesord per fer la independència. de l’Assemblea Nacional Catalana, trobem indignant aquesta situació. Lamentem que no s’hagi 0 assolida a les eleccions del 14 de febrer de 2021 i denunciem que s’hagi fet aquest pas. L’autoanomenada taula de diàleg no ha aconseguit ni amnistia ni autodeterminació. Però ha petrificat l’espoli fiscal i la continuació de la repressió a través del nou delicte de desordres públics agreujats. Aquest pacte suposa una claudicació del Govern, que mostra una imatge de feblesa i desorientació en clau nacional i internacional. També suposa un acord amb aquells que aplaudeixen la repressió, persegueixen els exiliats, petrifiquen l’espoli fiscal i la negació de l’autodeterminació. No implica la solució del conflicte polític i, es miri com es miri, és un pas contrari al que l’independentisme hauria d’estar fent. Per això des de l’Assemblea ens comprometem a: Denunciar els acords autonomistes amb qualsevol partit del 155 i que no signifiquin la resolució del conflicte polític. Continuar treballant per fer efectiva la declaració d’independència a través de la mobilització, la construcció de noves eines polítiques i socials i d’un acord amb el moviment civil per la independència. Assemblea Nacional Catalana ANC