Millor nosaltres sols! Reafirmem l’1-O i completem la DUI.

1934-2017-2023 La maleïda guerra continua.

Fugim de tot el que faci pudor d’Espanya!

Resposta al Galeusca de Partal.

Dir que aquella guerra va començar amb els fets del 1934, per què no dir que va començar amb el cop d’estat del Primo de Rivera?

Per a mi Franco fou una forma més de l’Espanya eterna, i aquesta Espanya continua.

També el Pacte de Sant Sebastià fou una altra trampa contra Catalunya. Sempre igual, una enredada darrera d’una altra.

Embolicar-nos amb Espanya sempre ens ha dut a la perdició, llàstima que Macià no fes cabal de Nosaltres Sols. Llàstima que desaprofitem totes les ocasions, que ens passin per davant, per trencar amb Espanya, enlloc d’intentar arreglar-la.

Visquem la Llengua, visquem la Nació Catalana sencera i visquem la Independència que vam votar l’1-O i vam declarar amb la DUI del 27 d’octubre de 2017.

Preparem-nos i perssistim per al proper embat, per tal d’implementar la República Catalana Independent.

Aquella guerra no va acabar el 1939, el 1952 encara executaven republicans catalans al Camp de la Bota.

La guerra d’Espanya contra Catalunya, Espanya per a subjugar-nos i nosaltres per alliberar-nos, fa més de 309 anys que dura.. Encara avui ens reprimeixen i torturen.

Catalans, nosaltres mil vegades sols!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1:

Se li va escapar, a Tamames

https://www.vilaweb.cat/noticies/se-li-va-escapar-a-tamames/

PS2: “Whe, the People of Catalonia” …

https://www.youtube.com/live/hFN7W6FpUMk?feature=share