Més Poetes Catalanes (70): Anna Miralpeix Llovet

Anna Miralpeix i Llovet va néixer a Vic a el 1979. Resideix a Manlleu. És llicenciada en Comunicació Audiovisual i formada en estudis musicals i dansa. Es desenvolupa en el món de l’art en disciplines d’escriptora, música i ballarina.

* És una de les autores de “Quàntiques! 10 poetes joves en diferencial femení” i ha ideat i interpretat diversos espectacles literaris d’entre els quals destaquen “Passatgers “, “Sensuals” i “Conversos, converses en clau de poesia”.

* Ha estat guardonada en diversos premis literaris i ha participat en nombrosos recitals arreu de Catalunya.

* També ha creat música per a curtmetratges.

* Pel que fa a l’àmbit laboral, es dedica a la gestió de la cultura i de les arts.

LLIBRES PUBLICATS

* (2008) Quàntiques!: 10 poetes joves en diferencial femení (en col·laboració) 2008,

(2011) Ningú no ens representa: poetes emprenyats. 2011.

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

EL PASSEIG DEL TER

No tornaré al passeig del Ter per recordar-te.

Ens abraçàvem d’amagat entre els rentants,

curulls de temps i d’avidesa i joventut.

La nostra mirada s’omplia fins a vessar,

tancàvem els ulls i l’aigua del riu seguia el seu curs.

No tornaré al passeig del Ter per recordar-te.

Hi tornaré perquè m’hi porten nous camins,

l’esclat del canvi d’estacions inesgotable

que encén un lleu brunzit d’instants antics

i d’altres nous acumulats en el paisatge.

I sempre aquell desig d’estimar el riu

més net d’un altre temps que no vam viure

ressona pels camins pregons de l’aigua,

s’encela pel brancatge dels pollancres.