L’alumne Joel Bort s’emporta el Memorial Carme Castell per a joves intèrprets

L’alumne Joel Bort, de 2 de Batxillerat F, l’escènic, ha estat el guanyador del 1r Concurs d’Interpretació musical per a joves “Memorial Carme Castell”, que organitza l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Concretament, s’ha emportat la categoria B destinada a joves músics entre 15 i 18 anys.

En el concurs hi ha pogut prendre part intèrprets d’instruments de vent (fusta o metall) de les quatre comarques de l’Ebre, les dos del Maestrat i la dels Ports.

Joel Bort va fer la seua interpretació amb el saxòfon, instrument que toca des de molt menut. De fet, és alumne del conservatori de música de Tortosa, en el qual s’ha especialitzat en l’estudi del saxòfon, i membre de la Banda municipal del seu poble natal, l’Aldea. Celebrem l’èxit aconseguit per Joel i li desitgem un futur esplèndid en l’àmbit musical.

