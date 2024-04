El meu Gerard Vergés, 10 anys després (1)

Endeguem el primer dia d’abril un cicle d’articles per honorar la figura de l’estimat poeta Gerard Vergés, just en un mes en què celebrarem el desè aniversari del seu traspàs. El primer article que recupero és de l’amic Jordi Duran, que va publicar al setmanari L’Ebre sobre la meua biografia de l’estimat poeta.

Gerard Vergés, la veritat dels clàssics (de Jordi Duran)

Emigdi Subirats ens obsequia estes festes de Nadal amb el seu darrer llibre: la biografia de l’escriptor Gerard Vergés i Príncep (Tortosa, 1931). És un assaig de dimensions menudes, fràgil, com menut i fràgil és este farmacèutic tortosí de 81 anys, de bigoti poblat i d’ulls murris i brillants. L’any 1981, Vergés va sorprendre el món literari català amb els 351 versos del poema L’ombra rogenca de la lloba, Premi Carles Riba: “Jo sóc aquell que em dic Ròmul, romà/de gest cansat i irònic, pensatiu/de perfil encunyat a les monedes”. Després van vindre Long play per a una ànima trista, imprescidible: “De cop comprenc que l’home és la memòria”; els sonets de Lliri entre cards: “I pels camins vedats a les panteres/-per les sendes que els blancs avui passeu-/hi haurà ossos blancs i blanques calaveres”; i encara La insostenible lleugeresa del vers, i Tots els sonets de Shakespeare, i tota la narrativa, les biografies, els articles… L’escriptor i crític literari Emili Rosales, a propòsit de la publicació de la biografia que firma Subirats, assegura que “n’hi hauria prou amb l’obra poètica de Gerard Vergés per situar-lo entre els noms imprescindibles de la literatura catalana de l’últim mig segle”. En la mateixa línia, el crític i traductor de Vergés a l’espanyol, Ramón García Mateos, afirma que, “sin ninguna duda”, el nostre autor és “el más alto de los poetas vivos en lengua catalana”. Un i altre l’encerten plenament. Ara, Emigdi Subirats s’afegeix a este cor de veus i, a través del seu assaig, contextualitza l’obra del poeta en una època, en una societat i en un espai determinats. Subirats, amb el seu estil directe i franc, a cor què vols, ens desvetlla la dimensió intel·lectual i humana d’un escriptor de sòlida formació científica i humanística, amarat d’una sensibilitat exquisida, prostrat a la veritat dels clàssics. Vergés, el gran Vergés; el Vergés de la Tortosa tradicional i tradicionalista; el Vergés emprenedor; el Vergés culte; el Vergés compromès amb el seu territori, la seua llengua i el seu país: “Les sines de la dona són de mel./El xiquet, al braç d’ella, mira el cel./Per damunt mare i fill vola un estel.” -ha escrit per felicitar-nos el Nadal d’enguany. Gerard Vergés i Príncep (Onada Edicions) és el segon volum de la col·lecció “Gent nostra”, inaugurada ara fa un any pel periodista Xavier Garcia amb la biografia d’un altre escriptor tortosí contemporani: Manuel Pérez Bonfill. Podeu adquirir el volum en llibreries per 12 euros.