Entrevista sobre el meu assaig sobre Gerard Vergés de desembre de 20021 (10 anys després) (4)

Emigdi Subirats: ‘Gerard Vergés és un univers, amb el qual no acabaríem mai’

L’escriptor campredonenc Emigdi Subirats acaba de publicar ‘Gerard Vergés, tretze cops imperfecte’, un llibre en què per cinquena vegada s’apropa a la figura i l’obra del literat tortosí. Ho fa a partir de tretze temes o personatges que va tractar de manera exhaustiva l’autor de ‘Tretze biografies imperfectes’. Són temes com la traducció, el sonet, la literatura de viatges, la ciència, la gastronomia, i autors com William Shakespeare, T.S. Eliot, Cristòfol Despuig, Sebastià Juan Arbó o Carles Riba. “Gerard Vergés és un univers, amb el qual no acabaríem mai, perquè quan acabes un projecte ja penses amb el següent”, ha afirmat Subirats durant una entrevista a Canal 21 Ebre.

“Vergés era un home culturalment molt potent, i als seus textos introdueix un munt de conceptes cuturals de molta importància; de vegades, personatges de segona fila que no haurien d’estar tant a segona fila”, ha detallat l’escriptor, qui ha recordat que ‘Tretze biografies imperfectes’ és un llibre “deliciós”, amb el que Vergés va guanyar el premi Josep Pla del 1985.

De fet, el nou llibre de Subirats, que ha editat Petròpolis, es presentarà a Tortosa el proper 13 de desembre, just quan es compliran 40 anys de l’atorgament a Vergés del premi Carles Riba, amb el poemari ‘L’ombra rogenca de la lloba’. “Aquí he agafat tretze temes relacionats amb la figura de Vergés: com a sonetista; com a admirador de Shakespeare, de Carles Riba, amor i odi amb Verdaguer, una polèmica amb Arbó, la seva incipient obra en castellà… Tretze temes, amb els quals, a més de parlar del tema, me n’he anat per les rames tant com he volgut, i he introduït un munt de conceptes culturals”, ha conclòs Subirats.

Al llibre també s’ha inclòs la traducció al català d’un conte de Vergés, escrits els anys cinquanta, i quatre dels pioners articles que va publicar en català a la dècada dels seixanta i setanta, el que es ocnsidera una important aportació a l’estudi d’un dels autors més grans de la literatura ebrenca i catalana dels darrers 50 anys.