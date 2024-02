El meu gener literari de 2024

GENER

1 de gener: redacció de l’escrit per a l’homenatge a la lingüista i professora de català canareva, Àngela Buj, en motiu de la seua jubilació de la docència. Composició del sonet d’any nou, penjat al web de l’institut Dertosa.

4 de gener: coordinació del club de lectura poètic de la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill de Campredó amb la poeta rapitenca Carme Cruelles i l’anàlisi del seu poemari El naufragi de la llum.

5 de gener: redacció de l’article sobre el club de lectura del dia anterior. Reelaboració del Currículum personal. Publicació de l’article Roberto Rallo, in memoriam al setmanari L’Ebre.

7 de gener: redacció de l’article Klaus i Èrika Mann, escriptors antinazis i reporters de guerra a Tortosa.

9 de gener: participació amb l’alumnat de primer de batxillerat econòmic a la trobada en línia amb alumnes dels instituts de Roquetes, i dos de Turquia i Croàcia, com a activitat del projecte e-twinning Our digital stories. Redacció dels articles corresponents per a la web del centre i el bloc de l’e-twining.

12 de gener: actuació com a secretari del veredicte del premi de pintura F. Llop. Publicació de l’article sobre Klaus i Èrika Mann reporters de guerra a Tortosa al setmanari Ebre. Redacció de l’article Briefwechsel mit Tschechien

per a la web de l’institut.

13 de gener: organització de l’encesa de talaiots a les torres templeres de Campredó i a les avançades de Sant Joan a Tortosa.

14 de gener: celebració de l’acte de lliurament del premi F. Llop a l’espai la C de Campredó. Redacció de l’article sobre l’encesa de talaiots als edificis templers campredonencs.

Del 15 al 22 de gener: organització de l’Erasmus amb l’IGS Sassenburg de Gifhorn a la Baixa Saxònia. Visita al parlament de Niedersachsen.

17 de gener: redacció de l’article sobre els primers dies a Sassenburg per a la web de l’institut, i del lliurament del premi de pintura F Llop per a la web de Cmpredó.

21 de gener: visita a l’exposició de Günter Gras al museu municipal de Burgdorf, a la Baixa Saxònia. Redacció de la trama de la novel·la Meenahem per al curs de narrativa de l’Ateneu.

25 de gener: redacció de l’article Estada d’erasmus per Gifhorn (2) per a la web del centre. Presentació del treball de recerca sobre la meua novel·la Alus, Gareth’s daughter de l’alumna Carla Isla a l’institut Dertosa.

26 de gener: publicació del meu article La paraula com a reclam al llibre digital Endreces, en homenatge a la lingüista canareva Àngela Buj.

27 de gener: participació a l’acte de memòria històrica del Dia internacional de l’holocaust al museu de Tortosa.

28 de gener: redacció de l’article El treball estudiantil per la memòria històrica, publicat al bloc de mesvilaweb, al bloc xtec Les llargues vacances del silenci i al web del centre.

29 de gener: rebuda del llibre Endreces, homenatge a Àngela Buch, amb el qual vaig col·laborar amb un article.

31 de gener: participació al Club de lectura a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó d’Amposta sobre la meua novel·la en anglès Alys, Gareth’s daughter, coordinat per Isabel Cid.