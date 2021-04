Aprovada al Parlament de les Illes Balears la proposició no de llei sobre pensions públiques

Un dia abans que es produesqui, el diputat del Gup Parlamentari Més per Mallorca, JOAN JOSEP MAS TUGORES “COLLET”, informa que l’endemà mateix, dijous 8 d’abril, s’ha de debatre la Proposició No de Llei sobre pensions públiques en la comissió permanent legislativa de Turisme i Treball.

Afanyant-me a esbrinar-ne més detalls, mir d’obtenir informació més acurada, demanant-la al grup parlamentari, en relació amb les publicacions oficials respectives.

Mentre esper que me’ls enviïn, mir de trobar-ho pel meu compte. M’adon que la comissió esmentada està integrada per 13 membres. És presidida per Antonia Martín i Perdiz, del GP Unidas Podemos de Mallorca, amb Virgínia Marí i Rennesson, del GP Popular d’Eivissa, com a vicepresidenta:

1 Antonia Martín Perdiz, Unidas Podemos Mallorca

2 Virginia Marí, Popular Eivissa

3 Damià Borràs, Socialista Menorca

4 Maria Salomé Cabrera, Popular Menorca

5 Jorge Campos, Vox-Actúa Baleares

6 Enric Casanova, Socialista Eivissa

7 Ares Fernández, Socialista Mallorca

8 Patrícia Font, Mixt, Més per Menorca

9 M. Antònia García, Popular Mallorca

10 Joan Josep Mas, Més per Mallorca

11 Josep Melià, El Pi-Proposta per les Illes Balears

12 Marc Pérez-Ribas, Ciudadanos Mallorca

13 María Pilar Sansó, Socialista Mallorca

Els membres dels grups parlamentaris queden distribuïts així: Socialista 4, Popular 3, Ciudadanos 1, El Pi 1, Més per Mallorca 1, Més per Menorca 1, Vox 1, Unidas Podemos 1.

La comissió està formada per tretze membres (6 dones i 7 homes). Un d’aquests no ha assistit a la sessió sobre pensions públiques (Vox). Dos n’han estat substituïts: Sílvia Tur (GxFormentera) substitueix Patrícia Font (MxMenorca); i Sebastià Sagreras (Popular) substitueix Virgínia Marí (Popular).)

Tots han votat a favor d’algun dels punts de la proposició no de llei, mentre que dos d’aquests punts han estat votats favorablement per tots i cadascun dels grups (el núm. 3 i el núm. 5).

Tres grups, Més per Mallorca, Grup Mixt (Gent per Formentera) i Unidas Podemos han votat a favor de tos els cinc punts.

Al meu temps de diputat autonòmic (1999-2003), no comptàvem amb els mitjans audiovisuals digitals de què està dotat a l’actualitat el Parlament. Amb un canal depropi, tothom qui vol pot seguir-ne en directe les sessions. Com he pogut i volgut fer jo en aquesta ocasió.

Me’n passa l’enllaç el tècnic assessor del GP MxM, a petició de la Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Públiques.

Pel que veig, a l’ordre del dia d’avui figuren dues proposicions no de llei: la presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d’urgència, relativa a execució urgent dels projectes pendents per tal de dinamitzar l’economia des de l’Administració.

I la presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Unidas Podemos per unes pensions dignes, a instàncies i amb la col·laboració de la Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Públiques.

Durant una hora sencera i seguida els grups parlamentaris han anat exposant les seves posicions respectives, respecte d’aquesta proposició no de llei que consta de cinc punts:

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport de manera efectiva a les reivindicacions del Moviment Pensionista abans descrites, i insta el govern de l’estat a mantenir el sistema de pensions públiques sense cap mena de reducció. Que no posi en marxa cap reforma legislativa que tengui per objectiu promocionar sistemes de previsió complementaris de gestió privada, que suposen minvar l’entrada de doblers a la caixa de la Seguretat Social.

2. El Parlament de les Illes balears insta el govern de l’estat a que es marqui com a objectiu a curt termini el fet d’assolir els objectius de la Carta Social Europea, quant a les pensions mínimes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l’estat a fer les passes efectives i legislatives que facin falta per posar fi a la bretxa de gènere en matèria de pensions, actualment estimada en un 37 %.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l’estat a que deroguin les reformes de pensions i les reformes laborals, i a obrir el diàleg social a fi de fer una legislació fruit del consens.

5. El parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, els Consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i els ajuntaments de les Illes Balears, en l’exercici de les seves competències i en ús dels seus recursos, a continuar implementant mesures destinades als nostres majors i sectors vulnerable

La presidenta dóna la paraula al diputat de MxM Joan Josep Mas «Collet», qui, durant un quart d’hora, n’explica els motius, de la presentació al Parlament d’aquesta Proposició no de Llei elaborada per la Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Públiques.

Unidas Podemos, un dels grups parlamentaris signants de la iniciativa parlamentària, no intervé, sense que jo n’hagi arribat a aclarir ben bé els motius… Sembla que per motius reglamentaris, a causa de presidir la sessió, amb la vice-presidenta absent…

El grup parlamentari Popular, amb la fixació de posicions que exposa la diputada Salomé Cabrera, fa suport ple i total al Pacte de Toledo i demana vot separat per a cada punt. Per lleialtat a la feina feta i als acords presos en el Pacte de Toledo, amb les recomanacions aprovades després de mesos de feina conjunta de tots els grups parlamentaris el 27 d’octubre de 2020, manifesta la seva sorpresa de trobar-se amb una iniciativa com aquesta, signada per MxM i, sobretot Podemos, un partit que forma part del govern central i que, després de votar a favor dins el Pacte de Toledo, ara s’auto-esmena.

Diu que fa suport a tots els moviments i a tots els pensionistes del futur. Manifesta el sentit del seu vot, ambla seva abstenció als punts 1 i 2. El punt 3, tot i la incoherència de la retallada feta a les mares, i el punt 5 votarà a favor. Votarà contra el punt 4 que demana derogar les reformes laborals.

El diputat Marc Pérez-Rivas de Ciudadanos es mostra també a favor del Pacte de Toledo, després de saludar seguidors per youtube. També demana votació separada: mostra a favor del punt 5, i amb l’abstenció per als punts restants.

Vox Actua Baleares no és present a la sala

Pi (Josep Melià) també demana votació separada, en no poder fer suport al punt 4: Vol sistema públic de pensions fort. Distingeix entre pensionistes d’ara i pensionistes de futur. Sí al punt 1, amb matisos. Sí al punt 2, per l’horitzó que s’hi marca. Sí al 3, amb avanços. Abstenció davant punt 4, per una derogació de reformes que UP no farà, sinó que, com a molt, modificarà. Sí al punt 5, tot i les crítiques al Consell de Mallorca.

Mixt (Sílvia Tur, (diputada de Gent per Formentera, substituta de Patrícia Font de MxMenorca), considera que el Pacte de Toledo no obeeix les principals reivindicacions del Moviment Pensionista. Critica el consens tan esmentat i que no obeeix les reivindicacions pensionistes. Votarà a favor dels 5 punts. Reclama compliment dels canvis que proposen.

Socialista (Enric Casanova, Eivissa), diferencia pensions contributives de les pensions no contributives. Es mostra a favor del Pacte de Toledo, considera incongruent posar-se en contra dels grans consensos, amb recomanacions aprovades per la major part de l’arc parlamentari estatal. A favor punt 3 i 5. Abstenció 1,2,4. A favor del manteniment del sistema públic, amb recuperació de pensions suficients i equitatives, considera que cal mantenir-ne el consens.

Per concloure la sessió, intervé MxM, a través del seu diputat Joan Josep Mas «Collet», agraeix a tots els grups que hagin facilitat l’aprovació de la iniciativa. Valora l’arribada al Parlament com un fruit de la feina incansable que duu a terme el moviment pensionista. S’ha ofert humilment a traslladar les reivindicacions del moviment pensionista al Parlament. Expressa el seu agraïment a les persones que s’hi impliquen, els pensionistes del futur, actuals cotitzants. Posa en valor la feina del moviment pensionista, i la feina a favor del sistema públic de pensions.

Punts 1 i 2: Voten a favor Unidas Podemos, Grup Mixt, Pi i Més per Mallorca. La resta s’hi absté.Punts 3 i 5: S’aproven per unanimitat de tots els grups parlamentaris assistentsPunt 4: Voten a favor Unidas Podemos, Grup Mixt i Més per Mallorca. PP contra. La resta s’absté. Com que han empatat, s’haurà de desempatar al Plenari! (la setmana vinent o la següent)VOX no hi ha assistit.