CANVI DE REVOLUCIÓ X REVOLUCIÓ

ADEU REVOLUCIÓ INDUSTRIAL HOLA… EL QUE ENCARA PENSO NO TE UN NOM ADIENT:

Us parlava dels principis d’Internet que vaig presenciar com un sotrac descomunal que ho va canviar tot.

Avui ja no es sorprèn ningú per exemple de la missatgeria instantània o les reunions virtuals. Tothom ja sap el que poden fer les tecnologies d’informació o TIC’s. Inclús aquelles persones que deien que «ells ja havien arribat tard als ordinadors». Que avui segurament fan servir avui el telèfon no tan únicament per marcar un prefixe i trucar a algú. Les comunicacions telemàtiques ho van canviar-ho tot. Al punt de fer una revolució.

Tot es va organitzat en «ports» i protocols de comunicació. Qualsevol dispositiu arriba a un pantalà i fa les maniobres d’atracament d’una manera simple i universal. S’acaba d’aquesta manera el que fins a llavors era la problemàtica de la arquitectura dels diferents fabricants d’ordinadors amb sistemes operatius propis. Per exemple amb el protocol tcp-ip podries connectar a una pàgina web al teu sistema ms-dos per ordinadors PC per exemple i també servia per el que feia servir Unix, Macintosh o el que sigui. Això si havien força fabricants.

Per fer servir Internet no tenies de demanar permís a ningú. No calia signar cap contracte en anglès al que no t’hi pots negar a la pràctica i continuar sense entregar la privacitat per fer-ho servir. Podies pujar una web a un servidor i llestos! Podies fer en la pràctica un servidor a casa amb la PC per penjar una web i veure el correu o la missatgeria sense problemes de indexació.

Amb una metàfora la humanitat va aconseguir fer unes carreteres universals i lliures (Internet) per a tots els vehicles perquè cadascú dels conductors pogués triar quin cotxe que vol fer servir (dispositiu).

El concepte era tan revolucionari que canviava tots els paradigmes en els conceptes de comunicació i per tant econòmics. Ara qualsevol persona podia vendre els seus productes, compartir coneixements, dir la parida o fer amistat o parella a qualsevol part del mon que l’entenguessin. Deixava de ser tant vital el lloc físic com a manera fonamental de relacionar persones i coneixement.

D’aquesta manera es feia obsoleta la revolució industrial. Perquè en realitat ja no calia tant que les persones anessin del camp a la ciutat per treballar a la fàbrica, ara ja es podia tele-treballar. I a cada volta es podrien afegir més feines que també es podien fer fora d’un punt concret. Inclús les fàbriques es van robotitzar exponencialment i va poder fer les feines automàtiques. Sistematitzar, monitorar i controlar sense ser-hi tant.

De fet les persones podien deixar la fàbrica i passar al sector dels serveis, molt més creatiu tant per a productes físics com a virtuals. La feina es que això també es pot mica en mica sistematitzant, robotitzant i moltes coses més. Com han fet per exemple les companyies elèctriques o les caixes d’estalvi convertides en monopolístics bancs.

Apareix actualment la IA una manera de dir que es poden fer algorismes lògics per automatitzar processos. Es a dir. Si això passa, llavors fes allò que ara pertoca. «Si els homes alts son en la seva majoria fots i els homes forts son normalment morenos. Llavors els homes alts son en la seva majoria morenos amb un marge de error X» Això es un algorisme per aquell que encara no ho sàpiga. Es pot complicar fins al nivell que es vulgui i això es el que es por fer «Si aquella nena fa un comentari del cabell de la seva mare a un lloc per a nens i nenes llavors digues a mare que tenim aquest xampú que ha de veure». «Si el Sr.X ha dit la paraula rus vol dir que aquesta persona podria ser independentista català»

GLOBALITZACIÓ O PLANETITZACIÓ:

La globalització consisteix en prendre el planeta com un tot. Com un producte o un actiu. On tot el que hi ha dins, persones i resta de natura, formem part de l’escandall i som a més clients.

Les implicacions del concepte producte son que es pot vendre o comprar. També es pot hipotecar, apalancar, fer participacions i emprèstits… hi han moltes coses que es pot fer amb un producte.

El producte terra es molt llaminer. Les mega-maxi-corporacions hi tenen tot l’interès i tots els diners. De fet mai a la historia de la humanitat hi ha hagut homes tant rics i amb tant de poder pel coneixement del seu escandall. Cap rei, cap emperador, ningú de la era industrial ni molt menys anterior, per suposat.

Llegia l’altre dia escandalitzat, però no sorprès, a VilaWeb per exemple que Vint-i-set persones son propietàries de mig mon. Literalment. Es una barbaritat. Aquestes persones ho son perquè han aconseguit una cosa que llavors ens semblava completament impossible. Controlar Internet, son la globalització. Aquestes persones trien que veus quan fas una recerca d’informació i dins d’allà que has vist. Els productors dels dos sistemes operatius que tenen com a base absolutament tots els mòbils del mon en la pràctica i per tant els que millor saben com va. Controlen els llocs de debat i de idees amb una falsa sensació de seguretat. Els ample de banda. Son els que tenen les dos o tres botigues mundials que ho venen gairebé tot S’entén, no m’estendré amb més exemples.



El mon s’ha concentrat en poques mans i la tendència es a fusionar i adquirir tots els sectors. Qualsevol idea.

No sembla vagi en una direcció diferent… sols mig mon? Son els que han aconseguit canviar les lleis antimonopoli que va començar a l’Era Reagan i que cada volta els beneficia clarament més. Que una nova idea pot valdre ixi-mil-millions de dòlars. Ah coi, espera que tinc xavalla. M’ho quedo! t’ho compro! Totes les idees acaben en propietat de molt poca gent i a les que no poden comprar, tenen problemes per seguir.

Degut a això els avenços tecnològics van fer una parada en sec! Sí, encara que penseu que no, mireu bé. Si us pareu a mirar un segon. El motor de elèctric per a cotxes es va inventar abans que el de gasolina i encara no els te tothom malgrat que fan falta al planeta sembla. Els cotxes electrics son la bandera de la modernitat contre el canvi climatic.

En cambi els espies del tot el que fem. Pantalles, programadors de veu, telèfons mòbils, ordinadors si ha avançat molt. Tant en velocitat de transferència, els oscil·ladors dels microprocessadors, com per a escoltar fins i tot el reso dels semiconductors. Ja no fa falta la wifi o el Bluetooth ha arribat el 5G

Es a dir, ha avançat tot el que te a veure amb allò que informi de amb qui parlem, què li diem al amb qui parlem? quina es el meu aspecte? quin es el aspecte de a qui li faig una foto? Quin es el nostre banc quan i tenim allà? Aquí enviem un missatge? què paguem?..etc. Això es mil vegades més automàtic que Pegasus Aquest es l’únic que ha avançat a tot tren des de els anys 90. La resta d’avançaments tecnològics han estat al ritme de l’era industrial i si m’apureu molts cops la resta es tecnologia en retrocés.

Això es pot-ser la globalització per a Dummies. Si tot va bé en el següent pre-capitol-esborrany del bloc-llibre parlaré de la Planetització, con a la idea primigènia… i futura?